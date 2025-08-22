NBA／從不婚主義到四寶媽 艾耶莎：直到遇見真命天子柯瑞

快訊

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
柯瑞一家六口幸福美滿。圖截自艾耶莎IG
柯瑞（Stephen Curry）的妻子艾耶莎（Ayesha Curry）如今不僅是四寶媽，婚姻美滿幸福，個人事業也在老公的支持之下完美兼顧，不過36歲的她近日卻在節目中坦言，自己當初沒有想過要結婚，也沒打算生小孩，但與柯瑞的相遇改變了一切。

「我之前不想要孩子，也不想結婚，」艾耶莎直言，「我一直以為自己會成為職業女性，就這樣而已。我早早就設定好自己的目標，從來不是那種會夢想婚紗的小女孩。」

艾耶莎表示自己原本是希望成為一名演員，但就在她遇到柯瑞之後，一切全都改變了。

當主持人詢問艾耶莎是否記得是什麼時候決定嫁給柯瑞時，她坦白回答：「我並不知道自己是否準備好了。我只是知道我愛他，而且從來沒有對其他人有那樣的感覺。就是那種『我想跟這個人共度餘生』的感覺，所以我們就這樣一頭栽進去了。」

柯瑞與妻子艾耶莎。 美聯社
兩人在結婚後3個月就懷上了大女兒萊莉（Riley）。當時才22歲的艾耶莎原以為自己會有至少一年的時間可以準備，這是她的婦產科醫生告訴她的。

「醫生說可能要花上一年的時間才會懷孕，所以我就自動在腦中解讀為『至少一年』。」艾耶莎回憶道。

「我本來想著，我們可以去酒吧小酌，結果卻是『不，你懷孕了，還會非常非常不舒服。』當然現在我一點也不會改變這一切，但當時真的完全不在我的預期中。」

如今兩人已經育有4個孩子，最小的兒子凱爾斯（Caius Chai）在2024年5月11日出生。球場事業婚姻春風得意，柯瑞一家六口的幸福生活可說是讓很多人相當稱羨。

