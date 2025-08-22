NBA／球衣退休儀式明年1月25日登場 羅斯並肩公牛4大傳奇

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
證實將於明年1月25日於主場舉辦「飆風玫瑰」球衣退休儀式。 美聯社
「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）在去年宣布高掛球鞋後，前東家公牛就傳出將為他舉辦球衣退休儀式，並在今天證實將於明年1月25日於主場出戰塞爾蒂克的賽後舉行，羅斯也將成為隊史第5位獲得球衣退休殊榮的成員。

出生於芝加哥的羅斯，在2008年以選秀狀元身份加盟家鄉球隊公牛，並一度被公牛視為後喬丹（Michael Jordan）時代的中興希望，而羅斯也確實在效力公牛的8個賽季中帶給球迷滿滿的期待，並在2011年獲選為年度MVP，成為史上最年輕的MVP獲獎者。

不過大量的上場時間以及充滿爆發性的打法，也讓羅斯在公牛生涯後期為傷病所苦，最終更陸續轉戰了尼克、活塞、灰狼、騎士和灰熊，並在去年賽季開打前宣布高掛球鞋，職業生涯出賽數也停止在723場。

而就在羅斯決定退休後，老東家公牛球團也隨即宣布將為他舉行1號球衣的退休儀式，並在今天敲定將於明年1月25日於主場出戰塞爾蒂克的賽後舉行，屆時他的球衣也將與史隆（Jerry Sloan）的4號、洛夫（Bob Love）的10號、喬丹的23號與皮朋（Scottie Pippen）的33號球衣一同被高懸在聯合中心球場上空。

