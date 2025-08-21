快訊

欠債不還又撞壞車！好友為4萬反目 竹東男遭7人殺害棄屍宜蘭

115年度國防預算編列9495億元 特別預算達1868億

政府面臨三項挑戰 政院：明年軍公教不加薪

NBA／森根控勇士愛抱怨裁判 格林發脆文回嗆：贏才有資格說

聯合新聞網／ 綜合報導
森根(中)、格林(右)。 美聯社
森根(中)、格林(右)。 美聯社

火箭隊今年季後賽首輪不敵勇士隊，當家中鋒森根（Alperen Sengun）日前爆料勇士球員一直抱怨裁判，勇士隊格林（Draymond Green）對此發文回嗆森根。

申京上播客節目時，分享他對這輪季後賽的看法，「他們（勇士）是非常有經驗的球隊，犯規很多，但到了季後賽裁判不會去吹。他們整個系列賽都在哭喊，大概是最能給我們製造麻煩的球隊，而我們一開始就遇上他們。」

格林則在Threads發文回嗆，「在輸球後說這種話有點難看，你必須贏球才有資格講這些。」

事實上，季後賽首輪火箭與勇士交戰7場，前6場犯規數都比勇士少，第7戰兩隊都是14次。第6場火箭只有18犯，勇士則是30犯，是差距最懸殊的一場，火箭該場以115：107拿下勝利。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

火箭 勇士 Draymond Green

相關新聞

NBA／柯瑞中國行獲無人機燈光秀和Labubu 連進34顆三分後失手慘叫

勇士隊巨星柯瑞（Stephen Curry）8月18至20日前往中國重慶，展開品牌宣傳活動，由於這是他2015年後首度造訪重慶，因此吸引大量球迷到場朝聖。當地也準備無人機燈光秀，重現招牌「晚安」慶祝動

NBA／森根控勇士愛抱怨裁判 格林發脆文回嗆：贏才有資格說

火箭隊今年季後賽首輪不敵勇士隊，當家中鋒森根（Alperen Sengun）日前爆料勇士球員一直抱怨裁判，勇士隊格林（Draymond Green）對此發文回嗆森根。 申京上播客節目時，分享他對

NBA／現役最年長主帥！卡萊爾與溜馬簽下多年延長合約

溜馬隊總教練卡萊爾（Rick Carlisle）今年帶領球隊暌違25年再度打進總冠軍賽，球團今天宣布與他簽下多年延長合約。 卡萊爾早在2003年至2007年間就執教過溜馬，此後他在獨行俠隊執教1

NBA／駁斥交易流言 公牛中鋒佛西維奇：有點胡扯

芝加哥公牛老將中鋒佛西維奇（Nikola Vucevic）今夏陷入多起交易與買斷傳聞，但他近日受訪時嚴正澄清，這些流言大多是「無稽之談」，並強調自己會以留在公牛的心態迎接新賽季。 佛西維奇透露，

NBA／美媒排新賽季40大長人！中國楊瀚森第25力壓湖人艾頓

《The Athletic》記者哈波（Zach Harper）近日撰文排名「新賽季40大長人」，拓荒者隊中國長人楊瀚森一場未打就被排在第25名，力壓休賽季加入湖人隊的2018年選秀狀元艾頓（Deand

NBA／昔日搭檔「牆哥」退休 比爾深情告白：沒有沃爾就沒有我

曾是巫師隊指標球星的「牆哥」沃爾（John Wall）今（20日）透過Instagram正式宣布退休，結束其NBA生涯。消息一出，他的昔日後場搭檔比爾（Bradley Beal）隨即發表深情感言，回顧

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。