NBA／森根控勇士愛抱怨裁判 格林發脆文回嗆：贏才有資格說

火箭隊今年季後賽首輪不敵勇士隊，當家中鋒森根（Alperen Sengun）日前爆料勇士球員一直抱怨裁判，勇士隊格林（Draymond Green）對此發文回嗆森根。

申京上播客節目時，分享他對這輪季後賽的看法，「他們（勇士）是非常有經驗的球隊，犯規很多，但到了季後賽裁判不會去吹。他們整個系列賽都在哭喊，大概是最能給我們製造麻煩的球隊，而我們一開始就遇上他們。」

格林則在Threads發文回嗆，「在輸球後說這種話有點難看，你必須贏球才有資格講這些。」

事實上，季後賽首輪火箭與勇士交戰7場，前6場犯規數都比勇士少，第7戰兩隊都是14次。第6場火箭只有18犯，勇士則是30犯，是差距最懸殊的一場，火箭該場以115：107拿下勝利。