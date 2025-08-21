NBA／柯瑞中國行獲無人機燈光秀和Labubu 連進34顆三分後失手慘叫

勇士隊巨星柯瑞（Stephen Curry）8月18至20日前往中國重慶，展開品牌宣傳活動，由於這是他2015年後首度造訪重慶，因此吸引大量球迷到場朝聖。當地也準備無人機燈光秀，重現招牌「晚安」慶祝動作。

重慶當地為柯瑞準備無人機燈光秀，數千台無人機組成機隊，在夜空中排列出柯瑞的招牌晚安慶祝動作，並拼出簡體中文「庫里遇見酷城」字樣，令柯瑞直呼太瘋狂了。

柯瑞還收到「勇士版Labubu」，Labubu是中國出產的潮流玩偶，今年引發世界各地收藏熱潮，許多名人都掛在包包上，但也有許多人不喜歡該玩偶。

柯瑞還在訓練營中大秀三分球神技連進34球，第35球未命中後發出慘叫，現場充滿歡笑聲。柯瑞還大秀中文，用中文數數字並搭配訓練動作，畫面相當有趣。