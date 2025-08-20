NBA／現役最年長主帥！卡萊爾與溜馬簽下多年延長合約

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
溜馬隊總教練卡萊爾。 美聯社
溜馬隊總教練卡萊爾（Rick Carlisle）今年帶領球隊暌違25年再度打進總冠軍賽，球團今天宣布與他簽下多年延長合約。

卡萊爾早在2003年至2007年間就執教過溜馬，此後他在獨行俠隊執教13個賽季，並於2011年率隊奪下冠軍，2021年他重返溜馬，一步步帶隊重拾競爭力。

溜馬總管普里查德（Kevin Pritchard）發聲明表示，「自從2021年回歸溜馬以來，卡萊爾對我們的成功至關重要，帶領球隊連續打進東區決賽，並在25年來首次闖進總冠軍賽。除了教練成就讓他躋身NBA歷史最佳行列外，他還積極投入社區，透過『Drive and Dish』計畫回饋印第安那，我們很高興持續由他帶領球隊，未來長時間代表我們的組織。」

隨著馬刺隊波波維奇（Gregg Popovich）退休，和尼克隊錫伯杜（Tom Thibodeau）被炒魷魚，現年65歲的卡萊爾成為NBA現役最年長的總教練，目前他也擔任美國籃球教練協會會長。

卡萊爾執教生涯例行賽戰績為993勝860敗，如果沒有意外，下賽季初他就能成為史上第11位達成千勝里程碑的教練，僅次公鹿隊瑞佛斯（Doc Rivers）的1162勝。卡萊爾季後賽執教累積86勝，排名歷史第10，現役教練僅次瑞佛斯、熱火隊史波史特拉（Erik Spoelstra）及勇士隊柯爾（Steve Kerr）。

溜馬 Rick Carlisle

