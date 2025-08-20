NBA／駁斥交易流言 公牛中鋒佛西維奇：有點胡扯

芝加哥公牛老將中鋒佛西維奇（Nikola Vucevic）今夏陷入多起交易與買斷傳聞，但他近日受訪時嚴正澄清，這些流言大多是「無稽之談」，並強調自己會以留在公牛的心態迎接新賽季。

佛西維奇透露，8月初時公牛總經理艾佛斯利（Marc Eversley）曾親自致電給他，確認外界盛傳的消息並不屬實，「他告訴我，我們在球季結束後所談的一切依然有效。我本來就清楚這點，但當你的總經理打電話來說明，還是讓人安心不少。」

對於交易傳言不斷，佛西維奇坦言早已見怪不怪，「這種事總是會有，大部分都是假的，有點胡扯。」他舉例，在歐洲媒體上曾出現「若賽季期間未被交易，可能會遭買斷」的說法，但那只是誤解，「我了解這門生意，進入合約最後一年時總會有很多揣測。既然我無法控制，就不會為此太過焦慮。」

展望新賽季，佛西維奇表態將全力以赴，「我幾乎可以確定自己會留在公牛，這就是我準備比賽時的心態。至於之後會發生什麼，誰也說不準。」

現年33歲的佛西維奇，上季為公牛出賽73場，上場31.2分鐘，繳出場均18.5分、10.1籃板、3.5助攻的成績，三分命中率高達40.2%，仍是球隊的核心戰力。