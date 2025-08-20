聽新聞
NBA／美媒排新賽季40大長人！中國楊瀚森第25力壓湖人艾頓
《The Athletic》記者哈波（Zach Harper）近日撰文排名「新賽季40大長人」，拓荒者隊中國長人楊瀚森一場未打就被排在第25名，力壓休賽季加入湖人隊的2018年選秀狀元艾頓（Deandre Ayton）。
這份名單將長人分為7個檔次，金塊隊約柯奇（Nikola Jokic）獨自一檔，2至4名一檔依序是馬刺隊溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、76人隊安比德（Joel Embiid）及獨行俠隊戴維斯（Anthony Davis）。
楊瀚森被排入第6檔第25名，26至30名依序是尼克隊羅賓森（Mitchell Robinson）、獨行俠隊萊夫利（Dereck Lively II）、熱火隊韋爾（Kel'el Ware）、老鷹隊歐康古 （Onyeka Okongwu）及湖人隊艾頓。
哈波解釋，「是的，我已經開始買單楊瀚森的炒作了。沒錯，就算他需要一點時間才能打出身手，我也不在乎。我相信以他的技術和體型，一上來就能擠進前25名長人。我也很期待看這季萊夫利和韋爾的表現，因為他們完全有可能衝進前20。」
休賽季拓荒者與艾頓買斷合約，隨後艾頓加入湖人，預計成為先發中鋒。楊瀚森則預計要與克林根（Donovan Clingan）等人競爭上場時間，楊瀚森今年在夏季聯賽表現不錯，出賽4場，平均得到10.8分5.0籃板3.8助攻2.2阻攻。這個排名艾頓在楊瀚森之後，克林根則是不在名單中。
