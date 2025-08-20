NBA／昔日搭檔「牆哥」退休 比爾深情告白：沒有沃爾就沒有我
曾是巫師隊指標球星的「牆哥」沃爾（John Wall）今（20日）透過Instagram正式宣布退休，結束其NBA生涯。消息一出，他的昔日後場搭檔比爾（Bradley Beal）隨即發表深情感言，回顧兩人並肩作戰的歲月。
畢爾在社群平台X寫道，「恭喜我的兄弟正式從NBA退休！你永遠是家人，也是聯盟史上最具統治力、最具改變比賽能力的球員之一。感謝你當初張開雙臂歡迎我，並推動我成為最好的自己。沒有‘Dub’（沃爾），就不會有‘BB’（比爾）！謝謝你，兄弟！好好享受人生的新篇章！」
比爾與沃爾在巫師並肩作戰9個賽季，兩人合稱「DC後場」，曾多次率隊闖進季後賽，也成為巫師在2010年代的招牌組合。
現年34歲的沃爾於2010年NBA選秀以「狀元」之姿加盟巫師，前9個賽季都身披巫師戰袍，也曾效力休士頓火箭與洛杉磯快艇。沃爾5度入選全明星賽，生涯總計出賽647場，場均18.7分、8.9助攻、4.2籃板、1.6抄截，投籃命中率43%、三分命中率32.2%。
沃爾巔峰出現在2016-17賽季，該季場均繳出23.1分、10.7助攻，MVP票選名列第七，帶領巫師取得49勝，為自1978-79年以來最佳戰績，並闖進東區準決賽。
🔥 《瘋運動IG迷因梗圖》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言