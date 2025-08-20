NBA／昔日搭檔「牆哥」退休 比爾深情告白：沒有沃爾就沒有我

快訊

聯合新聞網／ 實習記者曾奕鈞／綜合報導
沃爾今天宣布退休，昔日搭檔比爾也發文說出感言。 美聯社
曾是巫師隊指標球星的「牆哥」沃爾（John Wall）今（20日）透過Instagram正式宣布退休，結束其NBA生涯。消息一出，他的昔日後場搭檔比爾（Bradley Beal）隨即發表深情感言，回顧兩人並肩作戰的歲月。

畢爾在社群平台X寫道，「恭喜我的兄弟正式從NBA退休！你永遠是家人，也是聯盟史上最具統治力、最具改變比賽能力的球員之一。感謝你當初張開雙臂歡迎我，並推動我成為最好的自己。沒有‘Dub’（沃爾），就不會有‘BB’（比爾）！謝謝你，兄弟！好好享受人生的新篇章！」

比爾與沃爾在巫師並肩作戰9個賽季，兩人合稱「DC後場」，曾多次率隊闖進季後賽，也成為巫師在2010年代的招牌組合。

現年34歲的沃爾於2010年NBA選秀以「狀元」之姿加盟巫師，前9個賽季都身披巫師戰袍，也曾效力休士頓火箭與洛杉磯快艇。沃爾5度入選全明星賽，生涯總計出賽647場，場均18.7分、8.9助攻、4.2籃板、1.6抄截，投籃命中率43%、三分命中率32.2%。

沃爾巔峰出現在2016-17賽季，該季場均繳出23.1分、10.7助攻，MVP票選名列第七，帶領巫師取得49勝，為自1978-79年以來最佳戰績，並闖進東區準決賽。

