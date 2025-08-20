快訊

陳聖文送「核料廢水」到國民黨 見楊智伃一口乾了傻眼

試駕變仙人跳？消費者控疑被設局「買車還要賠216萬」

網友控吃櫻桃鴨喝可樂驚見蟑螂 蘭城晶英酒店道歉免單、衛生局開查

NBA／唐西奇堅持打歐錦賽 名嘴史密斯力挺：為國出賽值得讚賞

聯合新聞網／ 實習記者曾奕鈞／綜合報導
唐西奇有傷勢疑慮依然堅持打歐錦賽。 歐新社
唐西奇有傷勢疑慮依然堅持打歐錦賽。 歐新社

湖人隊球星唐西奇（Luka Doncic）日前在對上拉脫維亞的歐錦賽熱身賽中導致右膝挫傷，一度令人擔心是否會缺席今夏的歐錦賽。不過，《ESPN》體育名嘴史密斯（Stephen A. Smith）在節目《First Take》中被問到是否對唐西奇仍堅持出賽感到驚訝時回應道，「一般來說我會說是，但在這種情況下我不會。」

史密斯解釋，唐西奇先前效力達拉斯獨行俠時，就因傷缺席了上半季大量比賽，即便外界批評他身材走樣，但他場均仍能繳出28.2分、8.2籃板、7.7助攻，外加1.8抄截，投籃命中率45%，三分命中率36.8%的成績，「他最近非常注重體能，狀態看起來是我們見過最好的，而且他剛簽新的三年合約。他有了保障，也有了收入，現在他希望把自己調整到生涯最佳狀態。如果他選擇用這種方式去完成，我一點都不會責怪他。」

史密斯也強調，國際賽對類球員意義非常重大，「我們必須記住，國際球員願意為國家出賽是值得讚賞的，這恰恰是我們經常對美國球員感到遺憾的地方。對他們來說，代表國家是一種責任，他們的國民會要求他們做到，這對他們而言非常重要。所以從這個角度來看，他挺身而出是可以理解的，我完全不能責怪他。」

根據NBA記者Marc Stein報導，所幸唐西奇傷勢並無大礙，已確認能在今（20日）代表斯洛維尼亞於主場迎戰英國，這將是球隊的第三場熱身賽。

湖人 Luka Doncic

相關新聞

NBA／昔日搭檔「牆哥」退休 比爾深情告白：沒有沃爾就沒有我

曾是巫師隊指標球星的「牆哥」沃爾（John Wall）今（20日）透過Instagram正式宣布退休，結束其NBA生涯。消息一出，他的昔日後場搭檔比爾（Bradley Beal）隨即發表深情感言，回顧

NBA／唐西奇堅持打歐錦賽 名嘴史密斯力挺：為國出賽值得讚賞

湖人隊球星唐西奇（Luka Doncic）日前在對上拉脫維亞的歐錦賽熱身賽中導致右膝挫傷，一度令人擔心是否會缺席今夏的歐錦賽。不過，《ESPN》體育名嘴史密斯（Stephen A. Smith）在節目

NBA／2年沒球打現在才官宣！34歲「牆哥」沃爾宣布退休

曾是巫師隊指標球星的「牆哥」沃爾（John Wall）無預警宣布退休，34歲的他透過社群平台發文提到，籃球將是生活中不可...

NBA／「整個系列都在哭」火箭森根狠批勇士犯規多又愛抱怨

休士頓火箭上季以西區第2種子闖進季後賽，但首輪卻遭經驗豐富的金州勇士淘汰。火箭核心中鋒森根（Alperen Sengun） 近日接受專訪時，毫不客氣地點名勇士才是整個系列賽中最愛抱怨的一方，「他們整個

NBA／火箭給頂薪持保留態度 杜蘭特延長合約談判仍陷僵局

上季例行賽以西區第2名坐收的休士頓火箭，為了在新球季立即衝擊冠軍，休賽季進行大動作補強，送出年輕球星格林（Jalen Green）、防守悍將布魯克斯（Dillon Brooks）以及多枚選秀權，迎來了

NBA／安戴托昆波預計出征歐錦賽 希臘籃協怒斥退賽謠言

針對密爾瓦基公鹿當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）是否會缺席今年歐錦賽的謠言，希臘籃球協會今（19日）嚴正駁斥，強調這些報導「惡意且不實」。 希臘籃協在聲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。