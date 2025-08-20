NBA／唐西奇堅持打歐錦賽 名嘴史密斯力挺：為國出賽值得讚賞

湖人隊球星唐西奇（Luka Doncic）日前在對上拉脫維亞的歐錦賽熱身賽中導致右膝挫傷，一度令人擔心是否會缺席今夏的歐錦賽。不過，《ESPN》體育名嘴史密斯（Stephen A. Smith）在節目《First Take》中被問到是否對唐西奇仍堅持出賽感到驚訝時回應道，「一般來說我會說是，但在這種情況下我不會。」

史密斯解釋，唐西奇先前效力達拉斯獨行俠時，就因傷缺席了上半季大量比賽，即便外界批評他身材走樣，但他場均仍能繳出28.2分、8.2籃板、7.7助攻，外加1.8抄截，投籃命中率45%，三分命中率36.8%的成績，「他最近非常注重體能，狀態看起來是我們見過最好的，而且他剛簽新的三年合約。他有了保障，也有了收入，現在他希望把自己調整到生涯最佳狀態。如果他選擇用這種方式去完成，我一點都不會責怪他。」

史密斯也強調，國際賽對類球員意義非常重大，「我們必須記住，國際球員願意為國家出賽是值得讚賞的，這恰恰是我們經常對美國球員感到遺憾的地方。對他們來說，代表國家是一種責任，他們的國民會要求他們做到，這對他們而言非常重要。所以從這個角度來看，他挺身而出是可以理解的，我完全不能責怪他。」

根據NBA記者Marc Stein報導，所幸唐西奇傷勢並無大礙，已確認能在今（20日）代表斯洛維尼亞於主場迎戰英國，這將是球隊的第三場熱身賽。