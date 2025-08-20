快訊

NBA／2年沒球打現在才官宣！34歲「牆哥」沃爾宣布退休

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
NBA球星「牆哥」沃爾無預警宣布退休。 圖／美聯社
曾是巫師隊指標球星的「牆哥」沃爾（John Wall）無預警宣布退休，34歲的他透過社群平台發文提到，籃球將是生活中不可缺少的元素，不過該是展開人生新篇章的時刻。

2010年選秀會，沃爾以「狀元」身份開啟NBA生涯，前9個賽季都身披巫師戰袍，曾5度入選全明星賽，11個NBA生涯場均留下18.7分、8.9助攻。他生涯後兩個賽季依序效力火箭隊和快艇隊，最佳賽季是2016到17年的23.1分、10.7助攻，入選年度第三隊陣容。

沃爾曾是最快、身體素質最佳的後衛之一，2014年奪下灌籃大賽冠軍，也曾在2015年入選年度防守第二隊，但生涯尾聲飽受傷病困擾，最後6個賽季出賽數都不到例行賽一半，近兩個賽季更是沒能留下出賽紀錄。

沃爾透過社群宣布，將結束球員身份，「但不會離開球場太遠，籃球永遠會在我的生活中，新的機會會隨之而來，我感覺現在是充滿信心邁向下個篇章的時刻。」

