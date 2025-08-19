快訊

民進黨反核文宣「日本案例」遭日媒狠打臉 國民黨：丟臉丟到國際

2025米其林星級餐廳出爐 北市最多星級商圈竟不在東區

批公訴檢察官「像四叉貓一樣」 柯文哲：再關下去我就變成曼德拉

NBA／「整個系列都在哭」火箭森根狠批勇士犯規多又愛抱怨

聯合新聞網／ 綜合外電報導
火箭與勇士在上季季後賽首輪大戰7場之後遭到淘汰。 路透社
火箭與勇士在上季季後賽首輪大戰7場之後遭到淘汰。 路透社

休士頓火箭上季以西區第2種子闖進季後賽，但首輪卻遭經驗豐富的金州勇士淘汰。火箭核心中鋒森根（Alperen Sengun） 近日接受專訪時，毫不客氣地點名勇士才是整個系列賽中最愛抱怨的一方，「他們整個系列賽都在哭喊裁判沒有吹哨。」

森根進一步指出，勇士雖已受惠於許多未被吹判的犯規，卻仍不斷向裁判抱怨，「他們是一支非常有經驗的球隊，犯規很多，但到了季後賽裁判不會去吹。他們整個系列都在哭喊，大概是整個季後賽最會給我們製造麻煩的球隊，而我們一開始就遇上他們。」

相較之下，森根表示團隊在場上的態度則截然不同：「至於我們，其實根本不能去抱怨，這是一種內部規矩。總教練尤多卡（Ime Udoka）完全不允許，他會因為我們抱怨而抓狂。」

儘管火箭最終與勇士苦戰7場止步於首輪，卻是展現了年輕球隊未來成長的巨大潛力。休賽季期間為了補強球隊缺陷，他們更迎接杜蘭特（Kevin Durant）的加盟，這位四屆得分王和兩屆FMV3P 球星，將把他的經驗與敬業精神注入球隊。

搭配森根、潛力前鋒史密斯（Jabari Smith Jr.）、優質3D前場芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）、禁區吃餅專家卡佩拉（Clint Capela）、體能怪物湯普森（Amen Thompson）與「水行俠」亞當斯（Steven Adams）等一眾戰力，令火箭一躍成為2025-26年賽季最受矚目的奪冠熱門之一。

相關新聞

NBA／可愛來了！聯手唐斯「豹擊」桃園

兩屆NBA總冠軍暨總決賽MVP雷納德（Kawhi Leonard）將首度造訪台灣，領銜參與30日進行的特別籃球盛會，同場...

NBA／「整個系列都在哭」火箭森根狠批勇士犯規多又愛抱怨

休士頓火箭上季以西區第2種子闖進季後賽，但首輪卻遭經驗豐富的金州勇士淘汰。火箭核心中鋒森根（Alperen Sengun） 近日接受專訪時，毫不客氣地點名勇士才是整個系列賽中最愛抱怨的一方，「他們整個

NBA／火箭給頂薪持保留態度 杜蘭特延長合約談判仍陷僵局

上季例行賽以西區第2名坐收的休士頓火箭，為了在新球季立即衝擊冠軍，休賽季進行大動作補強，送出年輕球星格林（Jalen Green）、防守悍將布魯克斯（Dillon Brooks）以及多枚選秀權，迎來了

NBA／安戴托昆波預計出征歐錦賽 希臘籃協怒斥退賽謠言

針對密爾瓦基公鹿當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）是否會缺席今年歐錦賽的謠言，希臘籃球協會今（19日）嚴正駁斥，強調這些報導「惡意且不實」。 希臘籃協在聲

NBA／點名唐西奇與詹姆斯默契是關鍵 湖人助教：整體陣容大升級

洛杉磯湖人在上賽季完成重磅交易迎來唐西奇（Luka Doncic），球隊最終以西區第3種子闖進季後賽，不過卻在首輪不敵灰狼，提前放暑假。 面對這樣的窘境，休賽季湖人可說是經歷大規模陣容補強，整體

NBA／馬刺「斜塔神射」宣布退休 貝藍利：我留下的是一個夢想

義大利籃球傳奇、前聖安東尼奧馬刺「斜塔神射手」貝藍利（Marco Belinelli）今（19日）透過個人Instagram正式宣布退休，為20年的籃球生涯畫下句點。 貝藍利曾於NBA效力 13

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。