NBA／「整個系列都在哭」火箭森根狠批勇士犯規多又愛抱怨

休士頓火箭上季以西區第2種子闖進季後賽，但首輪卻遭經驗豐富的金州勇士淘汰。火箭核心中鋒森根（Alperen Sengun） 近日接受專訪時，毫不客氣地點名勇士才是整個系列賽中最愛抱怨的一方，「他們整個系列賽都在哭喊裁判沒有吹哨。」

森根進一步指出，勇士雖已受惠於許多未被吹判的犯規，卻仍不斷向裁判抱怨，「他們是一支非常有經驗的球隊，犯規很多，但到了季後賽裁判不會去吹。他們整個系列都在哭喊，大概是整個季後賽最會給我們製造麻煩的球隊，而我們一開始就遇上他們。」

相較之下，森根表示團隊在場上的態度則截然不同：「至於我們，其實根本不能去抱怨，這是一種內部規矩。總教練尤多卡（Ime Udoka）完全不允許，他會因為我們抱怨而抓狂。」

儘管火箭最終與勇士苦戰7場止步於首輪，卻是展現了年輕球隊未來成長的巨大潛力。休賽季期間為了補強球隊缺陷，他們更迎接杜蘭特（Kevin Durant）的加盟，這位四屆得分王和兩屆FMV3P 球星，將把他的經驗與敬業精神注入球隊。

搭配森根、潛力前鋒史密斯（Jabari Smith Jr.）、優質3D前場芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）、禁區吃餅專家卡佩拉（Clint Capela）、體能怪物湯普森（Amen Thompson）與「水行俠」亞當斯（Steven Adams）等一眾戰力，令火箭一躍成為2025-26年賽季最受矚目的奪冠熱門之一。