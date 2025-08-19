NBA／火箭給頂薪持保留態度 杜蘭特延長合約談判仍陷僵局

上季例行賽以西區第2名坐收的休士頓火箭，為了在新球季立即衝擊冠軍，休賽季進行大動作補強，送出年輕球星格林（Jalen Green）、防守悍將布魯克斯（Dillon Brooks）以及多枚選秀權，迎來了新任大哥杜蘭特（Kevin Durant）。

然而，根據《ESPN》記者麥克馬洪（Tim McMahon）報導，火箭與杜蘭特在合約延長談判上仍陷入僵局，尚未取得共識。

麥克馬洪指出，火箭對於是否立即提供杜蘭特延長合約抱持保留態度，「火箭不會全力以赴去給杜蘭特頂薪延長，至少目前的跡象與我聽到的消息都是如此。這不代表不會發生，但傳出一些風聲，顯示KD不會強硬要求全額頂薪，而火箭方面可能也不會提出接近頂薪的方案。」

現年36歲的杜蘭特目前手握一份價值5470萬美元、將於2026年夏天到期的合約，若不續約，他將成為自由球員，若進行續約，將有資格簽下一份兩年1.2億美元，或是1億美元的延長合約。

儘管年齡漸長，杜蘭特上季仍繳出場均26.6分、6籃板、4.2助攻、1.2火鍋，投籃命中率53%、三分命中率43%的頂尖數據，證明自己依舊是聯盟最具威脅性的得分手之一。

火箭在送出大把資產後，無疑希望能長期鎖定這位超級球星，藉此開啟重返總冠軍榮耀的機會窗口。