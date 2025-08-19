NBA／安戴托昆波預計出征歐錦賽 希臘籃協怒斥退賽謠言

針對密爾瓦基公鹿當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）是否會缺席今年歐錦賽的謠言，希臘籃球協會今（19日）嚴正駁斥，強調這些報導「惡意且不實」。

希臘籃協在聲明中指出，「協會不會理會、也不會回應任何關於安戴托昆波參賽與否的惡意謠言。這些人非常清楚自己在說謊，卻仍捏造問題，唯一目的就是誤導輿論，破壞國家隊的團結與專注力。。」

「字母哥」將在8月21日登場的雅典阿克羅波利斯邀請賽首戰，正式迎來今年國家隊首秀，將面對擁有波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）坐鎮的拉脫維亞。

希臘男籃歐錦賽小組賽首戰將於8月28日迎戰義大利，同組對手還包括地主賽普勒斯、西班牙、喬治亞與波士尼亞。而希臘上一次奪得歐錦賽冠軍是2005年，2009年則拿下銅牌。