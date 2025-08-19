NBA／可愛來了！聯手唐斯「豹擊」桃園

兩屆NBA總冠軍暨總決賽MVP雷納德（Kawhi Leonard）將首度造訪台灣，領銜參與30日進行的特別籃球盛會，同場的還有NBA球星唐斯（Karl-Anthony Towns），兩位球星將和桃園台啤永豐雲豹當家球星高錦瑋和林信寬等同場。

「可愛豹擊」活動是其亞洲巡迴的一站，由The Asian Tournament（TAT）與桃園台啤永豐雲豹共同主辦，活動包括5對5、雷納德小學堂、技術挑戰賽、1對1無限接力賽和賽後擊掌會；活動將於30日下午1點到3點在桃園巨蛋舉行，雷納德將攜手唐斯以特別嘉賓身份登場，並與來自TAT及雲豹的頂尖球員同場競技。

雷納德除在5對5化身總教練率領明星球員進行五對五表演賽，小學堂中將現場示範平常上場前的準備及熱身動作，並邀請現場球迷一起加入體驗；技術挑戰賽中，雷納德與參賽球員一同挑戰障礙賽道，測試速度、運球與精準度，並在1對1無限接力賽中親自上陣參與單挑。

雷納德表示，很期待首度造訪台灣，「我聽說這裡的球迷非常熱情，能夠與本地職業球員同場打球，並與球迷一同享受特別的籃球體驗，我非常期待。」

活動門票將於明天中午12點整在KKTIX開售，票價從320元起跳。