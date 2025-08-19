快訊

不敵匯率關稅兩大刀！台中自行車大廠撐不住 公告「年底停業 」

大同人事大風吹！三立電視張榮華接董座 王光祥轉任會長

國家警報響了！ 「4縣市」大雷雨轟1小時

NBA／點名唐西奇與詹姆斯默契是關鍵 湖人助教：整體陣容大升級

聯合新聞網／ 綜合外電報導
唐西奇(左)與詹姆斯。 路透社
洛杉磯湖人在上賽季完成重磅交易迎來唐西奇（Luka Doncic），球隊最終以西區第3種子闖進季後賽，不過卻在首輪不敵灰狼，提前放暑假。

面對這樣的窘境，休賽季湖人可說是經歷大規模陣容補強，整體戰力備受外界期代，助理教練聖讓（Greg St. Jean）更表示對成果感到滿意，也對未來充滿想像，「這不只是單一球員的補強，而是整體陣容的升級。」

儘管薪資空間有限，但湖人在休賽季一口氣補進中鋒艾頓（Deandre Ayton）、「聰明哥」史馬特（Marcus Smart）以及201公分前鋒拉維亞(Jake LaRavia)，進一步強化陣容深度與多樣性。

聖讓接受訪問時表示，「我們對這些新成員感到很興奮，球隊仍在持續進步。我們的目標是打造陣容深度，並擁有高度的靈活性。這些新援有些曾在季後賽累積豐富經驗，也有年輕球員渴望證明自己。」

此外，唐西奇今年將能完整參與訓練營與季前備戰，這是聖讓特別看重的關鍵，同時他也相信唐西奇與詹姆斯（LeBron James）能在賽季開打前培養出化學效應。

「Luka完整參與訓練營的機會非常重要，有助於全隊培養化學效應與默契。LeBron和Luka能有更多時間相處，對他們彼此和整支球隊都會帶來正面效果。」

NBA／點名唐西奇與詹姆斯默契是關鍵 湖人助教：整體陣容大升級

