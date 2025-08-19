NBA／點名唐西奇與詹姆斯默契是關鍵 湖人助教：整體陣容大升級
洛杉磯湖人在上賽季完成重磅交易迎來唐西奇（Luka Doncic），球隊最終以西區第3種子闖進季後賽，不過卻在首輪不敵灰狼，提前放暑假。
面對這樣的窘境，休賽季湖人可說是經歷大規模陣容補強，整體戰力備受外界期代，助理教練聖讓（Greg St. Jean）更表示對成果感到滿意，也對未來充滿想像，「這不只是單一球員的補強，而是整體陣容的升級。」
儘管薪資空間有限，但湖人在休賽季一口氣補進中鋒艾頓（Deandre Ayton）、「聰明哥」史馬特（Marcus Smart）以及201公分前鋒拉維亞(Jake LaRavia)，進一步強化陣容深度與多樣性。
聖讓接受訪問時表示，「我們對這些新成員感到很興奮，球隊仍在持續進步。我們的目標是打造陣容深度，並擁有高度的靈活性。這些新援有些曾在季後賽累積豐富經驗，也有年輕球員渴望證明自己。」
此外，唐西奇今年將能完整參與訓練營與季前備戰，這是聖讓特別看重的關鍵，同時他也相信唐西奇與詹姆斯（LeBron James）能在賽季開打前培養出化學效應。
「Luka完整參與訓練營的機會非常重要，有助於全隊培養化學效應與默契。LeBron和Luka能有更多時間相處，對他們彼此和整支球隊都會帶來正面效果。」
🔥 《瘋運動IG迷因梗圖》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言