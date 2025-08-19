NBA／馬刺「斜塔神射」宣布退休 貝藍利：我留下的是一個夢想

義大利籃球傳奇、前聖安東尼奧馬刺「斜塔神射手」貝藍利（Marco Belinelli）今（19日）透過個人Instagram正式宣布退休，為20年的籃球生涯畫下句點。

貝藍利曾於NBA效力 13個賽季，並在2013-14年賽季幫助馬刺奪得總冠軍。作為義大利最具代表性的籃球員之一，貝藍利不僅是首位奪得NBA總冠軍的義大利球員，也是許多年輕球員的學習榜樣。

「我把心都交給了籃球，傾盡我所有，每一天都是如此。籃球給了我一切，而我也奉獻了一切，告別並不容易，但時候到了，我將帶著每一份情感、每一個犧牲、每一次歡呼離開。謝謝那些一直相信我的人，對下一代球員，我留下的是一個夢想，請好好把握。」貝藍利在Instagram寫道。

貝藍利曾兩度效力於馬刺（2013–2015、2018–2020），不僅在2013-14年賽季的明星賽拿下三分球大賽冠軍，更在對尼克的比賽中砍下生涯新高的32分，也成為該年馬刺奪冠陣容的重要一員。

貝藍利該賽季出賽80場，繳出場均11.4分、2.8籃板、2.2助攻的表現，三分命中率達48.5%，籃板、助攻、三分命中率皆為生涯最高。

2020年返回義大利後，貝藍利選擇回到生涯起點的博洛尼亞（Virtus Bologna）。不僅連續兩季獲得義大利籃球甲級聯賽「最佳第六人」，去年更以38歲之齡拿下聯盟最有價值球員，帶領球隊兩度稱霸義甲，在歐洲舞台依舊展現主宰力。

貝藍利於2007年首輪以第18順位被金州勇士選中，隨後輾轉多支球隊，包括暴龍、黃蜂、公牛、馬刺、國王、黃蜂、老鷹與76人。總計13個賽季，生涯場均得到9.7分、2.1籃板、1.7助攻，三分命中率達37.6%。

Italian basketball legend Marco Belinelli retires after 23 years 🫡🇮🇹



🏆 NBA Champion (2014)

🏆 NBA Three-Point Contest Winner (2014)

🏆 EuroCup Champion (2022)

🏆 Lega Serie A Champion (2005,2021,2025)

🏆 Italian Supercup Winner (2005,2021,2022,2023)

🏆 Italian Supercup MVP… pic.twitter.com/edfi4W5LSH — BasketNews (@BasketNews_com) 2025年8月18日