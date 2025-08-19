快訊

一支片、一場記者會核銷千萬 國民黨再揭羅景壬合約審計部「難驗核」

瀧澤科技「周休三日」對抗關稅海嘯！被讚良心企業…今日股價跌停

中職／林太太集合！悍將X阪神聯名「藍焰虎威」球衣 林威助搶先穿上

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／馬刺「斜塔神射」宣布退休 貝藍利：我留下的是一個夢想

聯合新聞網／ 綜合外電報導
義大利籃球傳奇、前馬刺「斜塔神射手」貝藍利正式宣布退休。圖截自官網
義大利籃球傳奇、前馬刺「斜塔神射手」貝藍利正式宣布退休。圖截自官網

義大利籃球傳奇、前聖安東尼奧馬刺「斜塔神射手」貝藍利（Marco Belinelli）今（19日）透過個人Instagram正式宣布退休，為20年的籃球生涯畫下句點。

貝藍利曾於NBA效力 13個賽季，並在2013-14年賽季幫助馬刺奪得總冠軍。作為義大利最具代表性的籃球員之一，貝藍利不僅是首位奪得NBA總冠軍的義大利球員，也是許多年輕球員的學習榜樣。

「我把心都交給了籃球，傾盡我所有，每一天都是如此。籃球給了我一切，而我也奉獻了一切，告別並不容易，但時候到了，我將帶著每一份情感、每一個犧牲、每一次歡呼離開。謝謝那些一直相信我的人，對下一代球員，我留下的是一個夢想，請好好把握。」貝藍利在Instagram寫道。

貝藍利曾兩度效力於馬刺（2013–2015、2018–2020），不僅在2013-14年賽季的明星賽拿下三分球大賽冠軍，更在對尼克的比賽中砍下生涯新高的32分，也成為該年馬刺奪冠陣容的重要一員。

貝藍利該賽季出賽80場，繳出場均11.4分、2.8籃板、2.2助攻的表現，三分命中率達48.5%，籃板、助攻、三分命中率皆為生涯最高。

2020年返回義大利後，貝藍利選擇回到生涯起點的博洛尼亞（Virtus Bologna）。不僅連續兩季獲得義大利籃球甲級聯賽「最佳第六人」，去年更以38歲之齡拿下聯盟最有價值球員，帶領球隊兩度稱霸義甲，在歐洲舞台依舊展現主宰力。

貝藍利於2007年首輪以第18順位被金州勇士選中，隨後輾轉多支球隊，包括暴龍、黃蜂、公牛、馬刺、國王、黃蜂、老鷹與76人。總計13個賽季，生涯場均得到9.7分、2.1籃板、1.7助攻，三分命中率達37.6%。

相關新聞

NBA／馬刺「斜塔神射」宣布退休 貝藍利：我留下的是一個夢想

義大利籃球傳奇、前聖安東尼奧馬刺「斜塔神射手」貝藍利（Marco Belinelli）今（19日）透過個人Instagram正式宣布退休，為20年的籃球生涯畫下句點。 貝藍利曾於NBA效力 13

NBA／唐西奇膝蓋挫傷虛驚一場？球隊訓練沒缺席

湖人隊球星唐西奇（Luka Dončić）近期隨斯洛維尼亞備戰歐錦賽，但和拉脫維亞的熱身賽右膝挫傷，讓球迷和球團膽戰心驚...

NBA／昔天才後衛入獄伙食太豐盛 曾懇求川普頒緊急赦免令

曾被譽為NBA頂級天才後衛的泰菲爾（Sebastian Telfair），目前正因違反醫療保險詐欺案件的緩刑條件而服刑6個月。但據美國媒體《TMZ》報導，即使人在獄中，他的伙食似乎仍頗為豐盛，生活相當

NBA／勇士休賽季至今未補強 柯瑞信心滿滿：我們競爭力仍在

從自由市場7月1日開啟至今，勇士仍然未在休賽季進行任何簽約或交易，成為聯盟唯一沒有做出補強的球隊。不過，當家球星柯瑞（Stephen Curry）並未因此感到焦慮，他還是保持信心，認為球隊的核心競爭力

歐錦賽／安戴托昆波保險問題解決 近日有望代表希臘出征

密爾瓦基公鹿當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）已獲得球隊許可，確定將代表希臘出戰2025年歐錦賽。由於其合約金額龐大，遠超過保險理賠範圍，先前希臘籃協與公鹿隊一

NBA／傳楊恩今夏簽延長合約機率低 明年有望跳脫拚高薪

根據報導，老鷹當家控衛楊恩（Trae Young）與球隊在今年夏天達成延長合約的機率不高。不過，雙方對於在明年夏天重新談約保持開放態度，屆時楊恩有可能跳脫合約成為完全自由球員。 楊恩在2026-

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。