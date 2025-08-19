NBA／唐西奇膝蓋挫傷虛驚一場？球隊訓練沒缺席

湖人隊球星唐西奇（Luka Doncic）近期隨斯洛維尼亞備戰歐錦賽，但和拉脫維亞的熱身賽右膝挫傷，讓球迷和球團膽戰心驚，所幸傷勢狀況不嚴重，他在當地時間周一仍投入球隊訓練，今天和英國隊的熱身賽是否出賽目前未定。

唐西奇碰拉脫維亞的熱身賽火力全開，上半場就轟下26分外帶5助攻、4籃板，但第三節一次防守時意外被倒地的隊友壓到右膝，之後雖能自行走進休息室，但腳步明顯一跛一跛，診斷後確認是「右膝挫傷」，好消息是沒有嚴重構造性損傷。

根據社群貼文，唐西奇昨天的球隊訓練沒有缺席；斯洛維尼亞歐錦賽前還有幾場熱身賽，唐西奇也可透過賽事檢測膝蓋狀況。

歐錦賽將於27日點燃戰火，剛和湖人簽下3年總值1.65億美元（約新台幣49.5億元）合約的唐西奇是賽事指標球星之一，只是出賽就有受傷風險，膝蓋挫傷是唐西奇今年夏天出現的第一次傷勢。後續熱身賽可觀察唐西奇身體狀態，不過是否上陣也不完全代表湖人當家球星現狀，先前百分百健康時他就缺席對上立陶宛的比賽。