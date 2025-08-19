快訊

上午9時26分花蓮近海規模4.9地震 最大震度4級

台日簽備忘錄：避免大陸間諜趁台灣有事混進日本 事前審查入境外國人

台股開盤續昨日漲勢小漲11點 台積電開平盤

NBA／唐西奇膝蓋挫傷虛驚一場？球隊訓練沒缺席

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
唐西奇。 歐新社
唐西奇。 歐新社

湖人隊球星唐西奇（Luka Doncic）近期隨斯洛維尼亞備戰歐錦賽，但和拉脫維亞的熱身賽右膝挫傷，讓球迷和球團膽戰心驚，所幸傷勢狀況不嚴重，他在當地時間周一仍投入球隊訓練，今天和英國隊的熱身賽是否出賽目前未定。

唐西奇碰拉脫維亞的熱身賽火力全開，上半場就轟下26分外帶5助攻、4籃板，但第三節一次防守時意外被倒地的隊友壓到右膝，之後雖能自行走進休息室，但腳步明顯一跛一跛，診斷後確認是「右膝挫傷」，好消息是沒有嚴重構造性損傷。

根據社群貼文，唐西奇昨天的球隊訓練沒有缺席；斯洛維尼亞歐錦賽前還有幾場熱身賽，唐西奇也可透過賽事檢測膝蓋狀況。

歐錦賽將於27日點燃戰火，剛和湖人簽下3年總值1.65億美元（約新台幣49.5億元）合約的唐西奇是賽事指標球星之一，只是出賽就有受傷風險，膝蓋挫傷是唐西奇今年夏天出現的第一次傷勢。後續熱身賽可觀察唐西奇身體狀態，不過是否上陣也不完全代表湖人當家球星現狀，先前百分百健康時他就缺席對上立陶宛的比賽。

湖人 Luka Doncic

延伸閱讀

NBA／狂瘦14公斤！唐西奇展現健康體態 瞄準顛峰賽季

歐錦賽／斯洛維尼亞熱身賽不敵德國 唐西奇為隊友出頭吞技術犯規

NBA／經紀人形容唐西奇續約湖人像「婚姻」 不是一直想轉隊

NBA／看演唱會缺席唐西奇記者會 詹姆斯視訊送祝福

相關新聞

NBA／唐西奇膝蓋挫傷虛驚一場？球隊訓練沒缺席

湖人隊球星唐西奇（Luka Dončić）近期隨斯洛維尼亞備戰歐錦賽，但和拉脫維亞的熱身賽右膝挫傷，讓球迷和球團膽戰心驚...

NBA／昔天才後衛入獄伙食太豐盛 曾懇求川普頒緊急赦免令

曾被譽為NBA頂級天才後衛的泰菲爾（Sebastian Telfair），目前正因違反醫療保險詐欺案件的緩刑條件而服刑6個月。但據美國媒體《TMZ》報導，即使人在獄中，他的伙食似乎仍頗為豐盛，生活相當

NBA／勇士休賽季至今未補強 柯瑞信心滿滿：我們競爭力仍在

從自由市場7月1日開啟至今，勇士仍然未在休賽季進行任何簽約或交易，成為聯盟唯一沒有做出補強的球隊。不過，當家球星柯瑞（Stephen Curry）並未因此感到焦慮，他還是保持信心，認為球隊的核心競爭力

歐錦賽／安戴托昆波保險問題解決 近日有望代表希臘出征

密爾瓦基公鹿當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）已獲得球隊許可，確定將代表希臘出戰2025年歐錦賽。由於其合約金額龐大，遠超過保險理賠範圍，先前希臘籃協與公鹿隊一

NBA／傳楊恩今夏簽延長合約機率低 明年有望跳脫拚高薪

根據報導，老鷹當家控衛楊恩（Trae Young）與球隊在今年夏天達成延長合約的機率不高。不過，雙方對於在明年夏天重新談約保持開放態度，屆時楊恩有可能跳脫合約成為完全自由球員。 楊恩在2026-

歐錦賽／唐西奇熱身賽右膝挫傷幸無大礙 湖人虛驚一場

NBA球星休賽季代表各自國家出征國際賽可說是稀鬆平常的事情，但球團和球迷除了能夠觀察球員的備戰狀態外，難免也會擔憂受傷的風險出現，今天湖人球迷就面臨這樣的心驚肉跳。 湖人隊當家球星唐西奇（Luk

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。