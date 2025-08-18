快訊

NBA／昔天才後衛入獄伙食太豐盛 曾懇求川普頒緊急赦免令

聯合新聞網／ 綜合外電報導
泰菲爾昔日被譽為天才後衛。 美聯社
泰菲爾昔日被譽為天才後衛。 美聯社

曾被譽為NBA頂級天才後衛的泰菲爾（Sebastian Telfair），目前正因違反醫療保險詐欺案件的緩刑條件而服刑6個月。但據美國媒體《TMZ》報導，即使人在獄中，他的伙食似乎仍頗為豐盛，生活相當滋潤。

根據報導，泰菲爾在獄中前幾天的餐點菜單中，充滿了多種肉類，尤其不乏熱狗等加工食品。他的午餐內容包括漢堡薯條、雞肉佐地瓜、魚排搭配白飯，以及雞蛋等。

在第一週的晚餐選擇方面，他還能享用義大利麵配肉丸、熱狗、雞肉起司三明治、肉排等多樣化料理。

此外，待泰菲爾正式在監所安置完畢後，還可享有更豐富的餐點選擇，包括辣肉醬起司薯條、雞胸肉漢堡、義式豬肉香腸與奶油白醬雞肉義大利麵等。

報導指出，泰菲爾希望自己的刑期能夠比6個月再縮減，先前他曾公開表示，他確信如果美國總統川普聽到他的故事後，會頒給他總統特赦令。「川普，請看看我的故事，你絕對會想赦免我。你會要我對自己的行為負責，也會希望我繼續做好事。但我已經做了太多好事了，不應該被送進監獄。」

泰菲爾在媒體前直言，「我知道川普最近有很多大事要處理，但川普，我需要你出面，幫我這個兄弟一把，給我一個特赦，讓我可以留在家裡陪我的孩子，」

泰菲爾的表哥是鼎鼎大名的「馬大少」馬布瑞（Stephon Marbury），他過去在NBA一共打滾了10個賽季，分別效力8支球隊，累積出賽564場，場均得到7.4分與3.5次助攻，後續也曾在中國大陸CBA聯賽打球。

儘管背負天才美名，泰菲爾在球場之外的問題可說是一籮筐，也有經濟方面的麻煩。

