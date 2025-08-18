NBA／昔天才後衛入獄伙食太豐盛 曾懇求川普頒緊急赦免令

曾被譽為NBA頂級天才後衛的泰菲爾（Sebastian Telfair），目前正因違反醫療保險詐欺案件的緩刑條件而服刑6個月。但據美國媒體《TMZ》報導，即使人在獄中，他的伙食似乎仍頗為豐盛，生活相當滋潤。

根據報導，泰菲爾在獄中前幾天的餐點菜單中，充滿了多種肉類，尤其不乏熱狗等加工食品。他的午餐內容包括漢堡薯條、雞肉佐地瓜、魚排搭配白飯，以及雞蛋等。

在第一週的晚餐選擇方面，他還能享用義大利麵配肉丸、熱狗、雞肉起司三明治、肉排等多樣化料理。

此外，待泰菲爾正式在監所安置完畢後，還可享有更豐富的餐點選擇，包括辣肉醬起司薯條、雞胸肉漢堡、義式豬肉香腸與奶油白醬雞肉義大利麵等。

報導指出，泰菲爾希望自己的刑期能夠比6個月再縮減，先前他曾公開表示，他確信如果美國總統川普聽到他的故事後，會頒給他總統特赦令。「川普，請看看我的故事，你絕對會想赦免我。你會要我對自己的行為負責，也會希望我繼續做好事。但我已經做了太多好事了，不應該被送進監獄。」

泰菲爾在媒體前直言，「我知道川普最近有很多大事要處理，但川普，我需要你出面，幫我這個兄弟一把，給我一個特赦，讓我可以留在家裡陪我的孩子，」

泰菲爾的表哥是鼎鼎大名的「馬大少」馬布瑞（Stephon Marbury），他過去在NBA一共打滾了10個賽季，分別效力8支球隊，累積出賽564場，場均得到7.4分與3.5次助攻，後續也曾在中國大陸CBA聯賽打球。

儘管背負天才美名，泰菲爾在球場之外的問題可說是一籮筐，也有經濟方面的麻煩。

After being sentenced to six months in prison, former NBA guard Sebastian Telfair begs and pleads with Donald Trump to pardon him so he doesn’t serve so much time. “I turn myself in today,” 💔🙏🏽



pic.twitter.com/LdsIDcWxET — Rain Drops Media (@Raindropsmedia1) 2025年8月13日

(1995) Stephon Marbury and Sebastian Telfair in Coney Island. 🗽 pic.twitter.com/0PIjbI9Uep — Timeless Sports (@timelesssports_) 2025年7月15日