NBA／勇士休賽季至今未補強 柯瑞信心滿滿：我們競爭力仍在

從自由市場7月1日開啟至今，勇士仍然未在休賽季進行任何簽約或交易，成為聯盟唯一沒有做出補強的球隊。不過，當家球星柯瑞（Stephen Curry）並未因此感到焦慮，他還是保持信心，認為球隊的核心競爭力依然存在。

根據《舊金山紀事報》的報導，勇士目前的陣容調整進度陷入停滯，主要是因為球團與庫明加（Jonathan Kuminga）的談判持續陷入僵局。在未解決續約問題前，其他補強措施無法正常啟動。

儘管如此，先前有消息指出，老將霍福特（Al Horford）與後衛梅爾頓（De'Anthony Melton）幾乎確定會加盟勇士，只是在等待合適時機宣佈。不過距離訓練營展開還有約6週時間，柯瑞並未對現況感到不安。

「的確，這樣的情況跟以往不同，」柯瑞受訪時表示，「但我的信心來自於我們去年例行賽最後三分之一階段所建立的球隊陣容與季後賽的經歷。」

他進一步補充：「我們現在已經是一支很棒的球隊，不過也很清楚，若想要更上一層樓，勢必要加入一些關鍵拼圖。」