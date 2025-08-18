快訊

歐錦賽／安戴托昆波保險問題解決 近日有望代表希臘出征

聯合新聞網／ 綜合外電報導
「字母哥」安戴托昆波。 新華社
密爾瓦基公鹿當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）已獲得球隊許可，確定將代表希臘出戰2025年歐錦賽。由於其合約金額龐大，遠超過保險理賠範圍，先前希臘籃協與公鹿隊一直在協調保險與出賽許可事宜，如今終於拍板定案。

希臘總教練史潘諾里斯（Vassilis Spanoulis）在日前對陣蒙特內哥羅的熱身賽後證實此消息。他表示：「他（安戴托昆波）狀況很好。我們原本的計畫就是讓他在上周開始正式與球隊合練，目前他已經和我們一同參與部分戰術演練。」

根據希臘媒體報導，安戴托昆波將在8月20日於雅典進行的熱身賽中，首度代表希臘出賽，對手是波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）坐鎮的拉脫維亞。之後希臘還會跟義大利、法國進行熱身賽。

希臘男籃歐錦賽小組賽首戰將於8月28日迎戰義大利，同組對手還包括地主賽普勒斯、西班牙、喬治亞與波士尼亞。

