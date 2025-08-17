NBA／傳楊恩今夏簽延長合約機率低 明年有望跳脫拚高薪

快訊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
楊恩尋求明年爭取頂級合約。 美聯社
根據報導，老鷹當家控衛楊恩（Trae Young）與球隊在今年夏天達成延長合約的機率不高。不過，雙方對於在明年夏天重新談約保持開放態度，屆時楊恩有可能跳脫合約成為完全自由球員。

楊恩在2026-27賽季擁有一份價值4,890萬美元的球員選項，他可以選擇跳出合約，於2026年休賽季進入自由市場。

對楊恩而言，2025-26年賽季可能成為爭取新合約的重要跳板。老鷹希望與這位核心控衛繼續合作，但同時也希望看到球隊在季後賽有所突破。

今年休賽季期間，老鷹先後補進波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）與亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker），再加上強森（Jalen Johnson）回歸健康，讓楊恩對於帶領球隊在季後賽走更遠充滿信心。

此外，楊恩與老鷹主帥史奈德（Quin Snyder）關係密切。雙方在過去一年建立了良好互動，史奈德更曾讚揚楊恩在防守端所付出的努力與進步，這也成為楊恩在球隊長遠規劃中保持重要地位的關鍵因素之一。

