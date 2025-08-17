歐錦賽／唐西奇熱身賽右膝挫傷幸無大礙 湖人虛驚一場

NBA球星休賽季代表各自國家出征國際賽可說是稀鬆平常的事情，但球團和球迷除了能夠觀察球員的備戰狀態外，難免也會擔憂受傷的風險出現，今天湖人球迷就面臨這樣的心驚肉跳。

湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）近期正隨斯洛維尼亞國家隊備戰即將開打的歐錦賽，然而今天在與拉脫維亞的熱身賽中，卻爆出右膝受傷的驚險插曲，讓斯洛維尼亞與湖人球迷都驚嚇不已。

Luka Doncic injured playing for Slovenia but seems to have avoided anything serious, according to @danwoikesports. Injury occurred after a teammate was pushed into him during a game vs Kristaps Porzingis’ Latvia team. pic.twitter.com/HI4QZ6ThFv — Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) 2025年8月16日

該場比賽中，唐西奇在上半場就火力全開，轟下26分5助攻4籃板，幾乎以一己之力撐起球隊攻勢。不料第三節中段，在一次防守時意外被倒地的隊友壓到右膝，當場表情痛苦，坐在場邊遲遲未起身。隨後他雖能自行步行進入休息室，但明顯跛行，引發外界高度關注。

根據後續報導指出，唐西奇經過診斷後確認為「右膝挫傷」，所幸並無嚴重構造性損傷，暫時不影響他後續的出賽計畫。球隊醫療團隊也指出，唐西奇賽後已可自行行走，將會持續觀察其恢復情況。

BREAKING: Luka Doncic’s Slovenian teammate crashed into his knee, then Luka asked out of the game & hobbled to the locker room.



Get well soon, Luka! 🙏 pic.twitter.com/9pz1KNqNFA — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) 2025年8月16日

本次傷情無疑讓湖人球團神經緊繃。唐西奇今夏才與湖人簽下為期3年、總價達1.65億美元（約新台幣49.5億元）的續約合約，這筆合約基本上已經確立他接棒詹姆斯（LeBron James）成為紫金軍團的新門面。

儘管傷勢暫無大礙，但距離歐錦賽開打僅剩不到兩週，斯洛維尼亞首戰將於8月28日對上波蘭，唐西奇能否完全康復，將是球隊爭取佳績的最大關鍵。另一方面，湖人勢必也將持續密切監控自家球星的健康狀況，避免任何進一步風險。