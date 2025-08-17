快訊

歐錦賽／唐西奇熱身賽右膝挫傷幸無大礙 湖人虛驚一場

聯合新聞網／ 綜合外電報導
epa12304796 Andrejs Grazulis (L) and Kristers Zoriks (R) of Latvia and Luka Doncic of Slovenia in action during the friendly basketball match between Latvia and Slovenia in Riga, Latvia, 16 August 2025. EPA/TOMS KALNINS 歐洲新聞圖片社
epa12304796 Andrejs Grazulis (L) and Kristers Zoriks (R) of Latvia and Luka Doncic of Slovenia in action during the friendly basketball match between Latvia and Slovenia in Riga, Latvia, 16 August 2025. EPA/TOMS KALNINS 歐洲新聞圖片社

NBA球星休賽季代表各自國家出征國際賽可說是稀鬆平常的事情，但球團和球迷除了能夠觀察球員的備戰狀態外，難免也會擔憂受傷的風險出現，今天湖人球迷就面臨這樣的心驚肉跳。

湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）近期正隨斯洛維尼亞國家隊備戰即將開打的歐錦賽，然而今天在與拉脫維亞的熱身賽中，卻爆出右膝受傷的驚險插曲，讓斯洛維尼亞與湖人球迷都驚嚇不已。

該場比賽中，唐西奇在上半場就火力全開，轟下26分5助攻4籃板，幾乎以一己之力撐起球隊攻勢。不料第三節中段，在一次防守時意外被倒地的隊友壓到右膝，當場表情痛苦，坐在場邊遲遲未起身。隨後他雖能自行步行進入休息室，但明顯跛行，引發外界高度關注。

根據後續報導指出，唐西奇經過診斷後確認為「右膝挫傷」，所幸並無嚴重構造性損傷，暫時不影響他後續的出賽計畫。球隊醫療團隊也指出，唐西奇賽後已可自行行走，將會持續觀察其恢復情況。

本次傷情無疑讓湖人球團神經緊繃。唐西奇今夏才與湖人簽下為期3年、總價達1.65億美元（約新台幣49.5億元）的續約合約，這筆合約基本上已經確立他接棒詹姆斯（LeBron James）成為紫金軍團的新門面。

儘管傷勢暫無大礙，但距離歐錦賽開打僅剩不到兩週，斯洛維尼亞首戰將於8月28日對上波蘭，唐西奇能否完全康復，將是球隊爭取佳績的最大關鍵。另一方面，湖人勢必也將持續密切監控自家球星的健康狀況，避免任何進一步風險。

