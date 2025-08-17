聽新聞
0:00 / 0:00
歐錦賽／唐西奇熱身賽右膝挫傷幸無大礙 湖人虛驚一場
NBA球星休賽季代表各自國家出征國際賽可說是稀鬆平常的事情，但球團和球迷除了能夠觀察球員的備戰狀態外，難免也會擔憂受傷的風險出現，今天湖人球迷就面臨這樣的心驚肉跳。
湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）近期正隨斯洛維尼亞國家隊備戰即將開打的歐錦賽，然而今天在與拉脫維亞的熱身賽中，卻爆出右膝受傷的驚險插曲，讓斯洛維尼亞與湖人球迷都驚嚇不已。
該場比賽中，唐西奇在上半場就火力全開，轟下26分5助攻4籃板，幾乎以一己之力撐起球隊攻勢。不料第三節中段，在一次防守時意外被倒地的隊友壓到右膝，當場表情痛苦，坐在場邊遲遲未起身。隨後他雖能自行步行進入休息室，但明顯跛行，引發外界高度關注。
根據後續報導指出，唐西奇經過診斷後確認為「右膝挫傷」，所幸並無嚴重構造性損傷，暫時不影響他後續的出賽計畫。球隊醫療團隊也指出，唐西奇賽後已可自行行走，將會持續觀察其恢復情況。
本次傷情無疑讓湖人球團神經緊繃。唐西奇今夏才與湖人簽下為期3年、總價達1.65億美元（約新台幣49.5億元）的續約合約，這筆合約基本上已經確立他接棒詹姆斯（LeBron James）成為紫金軍團的新門面。
儘管傷勢暫無大礙，但距離歐錦賽開打僅剩不到兩週，斯洛維尼亞首戰將於8月28日對上波蘭，唐西奇能否完全康復，將是球隊爭取佳績的最大關鍵。另一方面，湖人勢必也將持續密切監控自家球星的健康狀況，避免任何進一步風險。
🔥 《瘋運動IG迷因梗圖》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言