快訊

「核電1元、風電6元」童子賢酸爆能源政策：不會持家就辭職

名將不名譽／周至柔偽造身分助愛子逃美兵役 遭美媒爆料

累壞了？民和國中棒球隊車禍 黃偉哲下令南市訓練教練不得擔任司機

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
嘉義縣番路鄉的民和國中棒球隊15日移地訓練返回嘉義途中發生車禍，教練與學生共8人嚴重受傷送醫，台南市體育局長陳良乾代表市長黃偉哲慰問。圖／南市體育局提供
嘉義縣番路鄉的民和國中棒球隊15日移地訓練返回嘉義途中發生車禍，教練與學生共8人嚴重受傷送醫，台南市體育局長陳良乾代表市長黃偉哲慰問。圖／南市體育局提供

嘉義縣番路鄉的民和國中棒球隊15日下午從高雄移地訓練返回嘉義途中，在國道3號北上官田路段撞到工程防撞車，教練與學生共8人嚴重受傷送醫，經醫師診治及病情稍穩定後，南市體育局長陳良乾16日下午代表市長到醫院關心並探視傷者及慰問家屬。市長黃偉哲呼籲全國各校，比賽或訓練時教練不宜單擔任司機。

陳良乾局說，自己也曾擔任過選手與教練，看到優秀的教練與選手目前於加護病房的情形，相當不捨，期盼這樣的意外不再發生。他強調南市所有運動團隊選手訓練及比賽時，教練不得擔任司機，學校應雇請專業車輛及司機，載運選手避免憾事再次發生。

南市體育局表示，南市身為棒球之都，面對同樣來自培育棒球選手搖籃的嘉義縣，看到民和國中教練及選手辛苦訓練後返家遇到如此重大車禍相當不捨，尤其台南市正積極準備8月17日即將舉辦的2025年第12屆亞洲盃青少棒錦標賽，聽到同樣是青少棒棒球隊因訓練車禍不幸的消息，市長黃偉哲關心教練及選手的傷勢，但為避免醫院救治困擾，昨請體育局長陳良乾前往奇美醫院等慰問與探視並致贈慰問禮品。

體育局指出，在永康奇美醫院公共事務室聯合柳營、佳里奇美團隊的協助下，分別瞭解教練及選手受傷情形與醫治進度，並依市長指示請醫療團隊協助全力醫治，市府將提供一切必要協助。

發生這樣的不幸事件，黃偉哲呼籲全國各級學校體育團隊進行訓練或比賽時務必重視教練帶隊訓練辛勞，選手於國內外訓練或比賽時所搭乘車輛，應搭乘遊覽車聘用專業司機運送，不宜由運動團隊教練等兼司機自行開車，避免教練疲勞駕駛提升行車風險。他也指示，對於比賽或訓練，南市學校應妥善規畫與安排，讓教練及選手獲得充分休息。

延伸閱讀

屋損慰助金僅發4成！遭怨審核慢 台南市府承諾加速

台南16歲正青春藝術節登場 邀青少年來同樂

颱風重創台南 市長黃偉哲北上推廣農特產振興經濟

慶祝祖父母節 台南樹谷科學館辦祖孫闖關活動

相關新聞

NBA／傳庫明加不想當勇士的「棋子」傾向接受合格報價

勇士隊日前開出2年4500萬美元附帶第2年球隊選項的合約，遭22歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）拒絕，雙方談判仍陷入僵局。勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）提到，庫明加

累壞了？民和國中棒球隊車禍 黃偉哲下令南市訓練教練不得擔任司機

嘉義縣番路鄉的民和國中棒球隊15日下午從高雄移地訓練返回嘉義途中，在國道3號北上官田路段撞到工程防撞車，教練與學生共8人...

NBA／熱火將海史密斯交易至籃網！新賽季成功避開豪華稅

熱火隊今天將28歲前鋒海史密斯（Haywood Highsmith）交易到籃網隊，此舉讓熱火新賽季將團隊薪資壓到豪華稅線下，獲得更大彈性。 熱火還送出2032年次輪選秀權，籃網將2026年次輪選

NBA／近距離接觸莫蘭特 北市大後衛湯沛晨被彈跳力嚇到

北市大女籃後衛湯沛晨日前赴中國參加「打出名堂」活動，與美國職籃NBA球星莫蘭特近距離接觸、交流，她笑說被莫蘭特驚人的彈跳...

NBA／為何瑞佛斯執教表現掙扎？賈奈特：我認為是球員問題

公鹿隊總教練「老河」瑞佛斯（Doc Rivers）有豐富執教經歷，但他的執教功力在近年飽受媒體及球迷們批評。對此，昔日子弟兵賈奈特（Kevin Garnett）為他發聲。 瑞佛斯曾執教魔術、塞爾

NBA／前湖人防護員揭歐尼爾惡行！拿大便衛生紙丟人、內褲放保險箱

名人堂中鋒「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）擁有頂尖球技且個性活潑，深受不少球迷喜愛。不過他個性惡劣，經常惡作劇，前湖人防護員維提（Gary Vitti）最近在播客節目上爆料歐尼爾的惡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。