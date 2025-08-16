NBA／傳庫明加不想當勇士的「棋子」傾向接受合格報價

勇士隊日前開出2年4500萬美元附帶第2年球隊選項的合約，遭22歲前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）拒絕，雙方談判仍陷入僵局。勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）提到，庫明加不想當「棋子」。

庫明加休賽季成為受限制自由球員，勇士可以給他新合約或是匹配其他球隊報價；庫明加則是可以選擇1年790萬美元的合格報價，明年再成為非限制自由球員。

史萊特指出，庫明加希望得到對球員更友善的合約，能展現他是球隊基石，而不是交易籌碼。史萊特表示，「庫明加陣營用的字是『pawn』（西洋棋最弱的棋）。他不想簽2年4500萬美元，還附帶球隊選項的合約，因為這等於宣告他是隨時可能被交易的球員。庫明加和大多數球員一樣，不想當交易籌碼，他要的是一個『家』。」

史萊特認為如果合約是3年或是有球員選項，能顯示出更多承諾，那會是庫明加感興趣的合約，不過到目前為止勇士仍很猶豫。史萊特提到，「庫明加向周遭釋放的訊號是，非常願意甚至更傾向接受合格報價；而不是2年4500萬美元合約。對勇士來說這是危險的。目前看起來，事情正朝著合格報價的方向發展。」