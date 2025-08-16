NBA／熱火將海史密斯交易至籃網！新賽季成功避開豪華稅

公鹿隊總教練「老河」瑞佛斯（Doc Rivers）有豐富執教經歷，但他的執教功力在近年飽受媒體及球迷們批評。對此，昔日子弟兵賈奈特（Kevin Garnett）為他發聲。 瑞佛斯曾執教魔術、塞爾

2025-08-15 17:11