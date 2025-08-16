NBA／熱火將海史密斯交易至籃網！新賽季成功避開豪華稅

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
28歲前鋒海史密斯。 美聯社
熱火隊今天將28歲前鋒海史密斯（Haywood Highsmith）交易到籃網隊，此舉讓熱火新賽季將團隊薪資壓到豪華稅線下，獲得更大彈性。

熱火還送出2032年次輪選秀權，籃網將2026年次輪選秀權（31至55順位保護）送給熱火。隨著海史密斯離隊，熱火15人名單中有2個空缺。

海史密斯本月稍早接受半月板手術，預計將休息8到10周，如果復健順利，有望例行賽開打時歸隊。

海史密斯上季出賽74場，場均上場24.6分鐘，拿到6.5分3.4籃板，三分命中率38.2%，合約只剩1年560萬美元，籃網有薪資空間直接吃下。

