NBA／為何瑞佛斯執教表現掙扎？賈奈特：我認為是球員問題

公鹿隊總教練「老河」瑞佛斯（Doc Rivers）有豐富執教經歷，但他的執教功力在近年飽受媒體及球迷們批評。對此，昔日子弟兵賈奈特（Kevin Garnett）為他發聲。

瑞佛斯曾執教魔術、塞爾蒂克、快艇、76人和公鹿，生涯執教26個賽季，戰績1162勝816敗，勝率58.7%。季後賽則是戰績114勝112敗，勝率50.4%。

瑞佛斯唯一的冠軍是2007-08賽季執教塞爾蒂克，當時球隊有三巨頭賈奈特、皮爾斯（Paul Pierce）和艾倫（Ray Allen），還有控球後衛朗多（Rajon Rondo）擔任球隊大腦，最終在總決賽以4：2戰勝湖人隊。

球迷批評瑞佛斯的重點，主要是缺乏戰術設計及臨場反應過慢，關鍵時刻只會灌雞湯（精神喊話），且他執教的球隊經常在季後賽被逆轉。

不過賈奈特認為這不是瑞佛斯的錯，「當我看到他在現今NBA執教掙扎時，我真的認為是球員問題。不是每個球員都能為他打球，也不是每個人都適合他的風格。瑞佛斯真的是那種硬派教練，想要48分鐘都拼命防守，精疲力盡後再去得分。他是那種完全不囉嗦，專注在比賽上的教練，我很喜歡這種類型。」

賈奈特強調他會永遠力挺瑞佛斯，「我們看待比賽的方式非常接近，幾乎平行。他做的每件事我都會支持，雖然不是每件事我都同意，但那是人之常情。他是家人、兄弟，只要他需要幫忙，我一定在，不會猶豫。」

賈奈特職業生涯21季也只有那座冠軍，入選過15次明星賽、9次年度最佳陣容、12次年度防守陣容、4屆籃板王，2003-04賽季奪下MVP，2007-08賽季奪下最佳防守球員，是籃球名人堂球員，也是歷史75大球星。