快訊

陳水扁妻子吳淑珍昏倒一度無呼吸心跳 緊急送醫治療

豪砸120萬請來女神李多慧「記者會沒記者」？北市政風處說話了

NBA／近距離接觸莫蘭特 北市大後衛湯沛晨被彈跳力嚇到

中央社／ 台北15日電
灰熊隊球星莫蘭特。 美聯社
灰熊隊球星莫蘭特。 美聯社

北市大女籃後衛湯沛晨日前赴中國參加「打出名堂」活動，與美國職籃NBA球星莫蘭特近距離接觸、交流，她笑說被莫蘭特驚人的彈跳力嚇到，「上籃還可以做很多動作。」

畢業於永平高中的湯沛晨，大學選擇加入北市大、拜在台灣女籃傳奇錢薇娟麾下，日前在「打出名堂」活動表現亮眼，從百名選手中脫穎而出成為女子組代表，預計於8月下旬再前往中國上海，參加曼菲斯灰熊當家球星莫蘭特（Ja Morant）的單打技巧大師課。

湯沛晨今天征戰菁英盃全國籃球錦標賽接受媒體聯訪時表示，希望多看外面的世界，尤其參加「打出名堂」的球員身材都很高大，讓她必須扛下控球後衛重任，找機會分球給隊友，「之前錢姐也有試著讓我轉控衛，只是視野沒有這麼好，這次也幫助我在控衛經驗上的成長。」

生涯首度與NBA球星近距離接觸，湯沛晨笑說莫蘭特看起來沒有特別高、也沒有很強壯，不過彈跳力異常驚人，心中有被嚇到感覺，幾乎不用熱身就能輕鬆灌籃，而且上籃還可以做很多動作，「8月還會再去一次，盡全力吸收學到的東西，展現在賽場上。」

這次菁英盃大專女子組冠軍戰上演「北市大內戰」，終場由北市大以71比58擊敗北市博愛摘下冠軍，錢薇娟透露每年都會參與菁英盃，因為陣中有些原住民，剛好可以回家，而這次拆成大、小隊，希望給予學妹磨練機會，並放眼UBA大專籃球聯賽的新賽季。

延伸閱讀

NBA／前湖人防護員揭歐尼爾惡行！拿大便衛生紙丟人、內褲放保險箱

NBA／看波波維奇與鄧肯有感而發 勇士主帥：沒柯瑞早就離隊

NBA／湖人為熱火總管萊里建雕像！對宿敵塞爾蒂克賽前揭曉

NBA／生涯首度離開快艇！28歲神射手柯菲與公鹿簽1年合約

相關新聞

NBA／近距離接觸莫蘭特 北市大後衛湯沛晨被彈跳力嚇到

北市大女籃後衛湯沛晨日前赴中國參加「打出名堂」活動，與美國職籃NBA球星莫蘭特近距離接觸、交流，她笑說被莫蘭特驚人的彈跳...

NBA／為何瑞佛斯執教表現掙扎？賈奈特：我認為是球員問題

公鹿隊總教練「老河」瑞佛斯（Doc Rivers）有豐富執教經歷，但他的執教功力在近年飽受媒體及球迷們批評。對此，昔日子弟兵賈奈特（Kevin Garnett）為他發聲。 瑞佛斯曾執教魔術、塞爾

NBA／前湖人防護員揭歐尼爾惡行！拿大便衛生紙丟人、內褲放保險箱

名人堂中鋒「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）擁有頂尖球技且個性活潑，深受不少球迷喜愛。不過他個性惡劣，經常惡作劇，前湖人防護員維提（Gary Vitti）最近在播客節目上爆料歐尼爾的惡

NBA／看波波維奇與鄧肯有感而發 勇士主帥：沒柯瑞早就離隊

勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）最近在節目上，拿馬刺隊傳奇教頭波波維奇（Gregg Popovich）和「石佛」鄧肯（Tim Duncan）的合作關係為例，說明自己要是沒有柯瑞（Steph C

NBA／湖人為熱火總管萊里建雕像！對宿敵塞爾蒂克賽前揭曉

湖人隊將在明年2月22日揭曉為前總教練「油頭」萊里（Pat Riley）打造的雕像，該場比賽正好對上宿敵塞爾蒂克隊。 1970年至1975年萊里以球員身分效力湖人，是1971-72賽季33連勝成

NBA／生涯首度離開快艇！28歲神射手柯菲與公鹿簽1年合約

上季在快艇隊打出生涯年的28歲神射手柯菲（Amir Coffey）找到新東家，與公鹿隊簽下1年合約。 柯菲2019年選秀落選，同年與快艇簽雙向合約，生涯前6季都效力快艇，這是他第一次轉隊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。