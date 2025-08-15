NBA／近距離接觸莫蘭特 北市大後衛湯沛晨被彈跳力嚇到

北市大女籃後衛湯沛晨日前赴中國參加「打出名堂」活動，與美國職籃NBA球星莫蘭特近距離接觸、交流，她笑說被莫蘭特驚人的彈跳力嚇到，「上籃還可以做很多動作。」

畢業於永平高中的湯沛晨，大學選擇加入北市大、拜在台灣女籃傳奇錢薇娟麾下，日前在「打出名堂」活動表現亮眼，從百名選手中脫穎而出成為女子組代表，預計於8月下旬再前往中國上海，參加曼菲斯灰熊當家球星莫蘭特（Ja Morant）的單打技巧大師課。

湯沛晨今天征戰菁英盃全國籃球錦標賽接受媒體聯訪時表示，希望多看外面的世界，尤其參加「打出名堂」的球員身材都很高大，讓她必須扛下控球後衛重任，找機會分球給隊友，「之前錢姐也有試著讓我轉控衛，只是視野沒有這麼好，這次也幫助我在控衛經驗上的成長。」

生涯首度與NBA球星近距離接觸，湯沛晨笑說莫蘭特看起來沒有特別高、也沒有很強壯，不過彈跳力異常驚人，心中有被嚇到感覺，幾乎不用熱身就能輕鬆灌籃，而且上籃還可以做很多動作，「8月還會再去一次，盡全力吸收學到的東西，展現在賽場上。」

這次菁英盃大專女子組冠軍戰上演「北市大內戰」，終場由北市大以71比58擊敗北市博愛摘下冠軍，錢薇娟透露每年都會參與菁英盃，因為陣中有些原住民，剛好可以回家，而這次拆成大、小隊，希望給予學妹磨練機會，並放眼UBA大專籃球聯賽的新賽季。