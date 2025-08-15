NBA／前湖人防護員揭歐尼爾惡行！拿大便衛生紙丟人、內褲放保險箱
名人堂中鋒「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）擁有頂尖球技且個性活潑，深受不少球迷喜愛。不過他個性惡劣，經常惡作劇，前湖人防護員維提（Gary Vitti）最近在播客節目上爆料歐尼爾的惡行。
湖人名將史考特（Byron Scott）曾爆料，傳奇播報員赫恩（Chick Hearn）有次急著上廁所，歐尼爾故意伸腳絆倒他，褲子因此弄髒，據傳歐尼爾還去垃圾桶，把那條褲子拿起來當紀念品。
維提證實此事為真，「他到現在還留著。那褲子裝在塑膠袋裡，他直接拿起來打好結，他告訴我現在還留著，放在保險箱裡。」
維提也分享自己的受害者經驗，「我正在尿尿，突然我聽到有人在背後叫我的名字。我一回頭，他就站在後面，手上拿著一張剛擦過屁股的衛生紙。」歐尼爾最後還真的把衛生紙丟過來。
維提強調自己很喜歡歐尼爾，但對他必須隨時保持警惕，「你不能把牙刷之類的東西放在外面，他可能直接塞到自己的屁股縫。你也不能吃任何放在外面的食物，如果不是完全密封的東西，只要他在場，我都不會碰。」
🔥 《瘋運動IG迷因梗圖》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言