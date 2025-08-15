NBA／看波波維奇與鄧肯有感而發 勇士主帥：沒柯瑞早就離隊

勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）最近在節目上，拿馬刺隊傳奇教頭波波維奇（Gregg Popovich）和「石佛」鄧肯（Tim Duncan）的合作關係為例，說明自己要是沒有柯瑞（Steph Curry），現在已經不在勇士了。

「我很清楚，我之所以還能在現在這個位置，是因為柯瑞。」柯爾表示，「這不是謙虛，而是事實。波波維奇是我最好的朋友與導師，每次我們一起吃晚餐時，他都會舉起酒杯說『敬鄧肯』，然後大家一起為鄧肯乾杯。」

柯爾認為波波維奇這個舉動很真誠，「基本上他就是在告訴我們，之所以能在這，是因為當年選秀運氣好拿到鄧肯，其他人沒有，我對柯瑞的感受也是這樣。」

馬刺傳奇大前鋒「石佛」鄧肯、傳奇教頭波波維奇(右)。 美聯社

馬刺1997年用狀元籤獲得鄧肯，兩人合作19年奪下5座總冠軍，波波維奇執教生涯1390勝聯盟歷史第1，鄧肯也被外界視為史上最偉大的大前鋒，兩人都成為名人堂一員。

柯爾2014年起執掌勇士兵符至今，與柯瑞拿下4座冠軍，他坦言，「如果沒有柯瑞，我可能就和其他NBA教練一樣，只待幾年就會離開，再去別的地方執教。我非常幸運能與柯瑞有這樣的合作。他讓球隊有穩定與延續性，讓每個人工作都更輕鬆。」