快訊

饕客快看！「第一屆500甜」得獎名單出爐 首份台灣甜點指南

全球高鐵多虧損「僅台灣賺錢」⋯網揭關鍵！憂宜蘭、屏東站效益不佳

才否認合解金僅30萬…巨業公車撞死東海女大生 律師曝簡訊：只願再出3萬7

聽新聞
0:00 / 0:00

宏道獎受理報名倒數 全新獎座湧環象徵彙聚、包容、托舉 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
宏道獎受理報名至8月22日止，並推出全新獎座。圖／宏道運動發展基金會提供
宏道獎受理報名至8月22日止，並推出全新獎座。圖／宏道運動發展基金會提供

長期關注、贊助的財團法人宏道運動發展基金會，自今年起擴大辦理宏道獎的獎勵範圍，將長期一直站在幕後推動英雄的無名英雄，自幕後推出來，站在幕前接受表揚，讓整個運動的表揚更為圓滿。報名即日起至8月22日，逾期將不受理。

宏道獎經過7年的歷練與成長，在今年進年第8年之際將踏入新的里程碑路，除了擴大獎勵範圍外，要讓成就與榮耀更相得益彰，在獎座上也作了重大的改變。

獎座名為「湧環The Rising Embrace」，核心概念為匯聚、包容、托舉，意涵每⼀個卓越的成績，都是由不同角色的支持湧動而成；此獎盃象徵的是團隊在背後默默交織而成的力量，如湧動的螺旋，將運動員溫柔卻堅定地托舉。

獎座造型設計整體多為螺旋環節夠交錯上升，由多段不閉合的弧形結構交纏組成，形成一個空心中央，象徵被守護的運動員或核心價值。

螺旋形式動態且具有藝術感，視覺上不斷湧現向上，寓意支持者的能量持續向上推升；負空間焦點中央形成一個純淨、靜謐的圓形空洞，如同一顆被捧起的新，聚焦精神核心；三重結構可分別象徵團隊的三個支柱，如教練、醫療科技支援、後勤系統等，展現協力守護之意。

114年宏道獎核心價值與Slogan為「榮耀選手，致敬無名英雄」獎項總共七大類、十個獎項，包括包括運動教練、運動科學照護、運動媒體、賽事裁判、運動行政、運動公益、特別獎，報名即日起至8月22日。

延伸閱讀

全球首場機器人運動會開幕式 機器人兵馬俑大秀舞技

無腿修鞋匠自學英文 圓夢獲邀「去哈佛演講」

成都世運會／開幕式「氣象萬千」 焰火樹、科技哪吒現身

台積電內鬼不只炫富買豪宅 再被爆台灣棒球奪冠曾開酸「繳多少稅」

相關新聞

世運會／決賽遭推擠失速 趙祖政第7名作收淚灑賽場

成都世運會競速溜冰賽事今天上午進行場地賽1000公尺爭先賽，我國趙祖政、劉懿萱在男、女子組決賽，都出現與對手碰撞的狀況，...

宏道獎受理報名倒數 全新獎座湧環象徵彙聚、包容、托舉 

長期關注、贊助的財團法人宏道運動發展基金會，自今年起擴大辦理宏道獎的獎勵範圍，將長期一直站在幕後推動英雄的無名英雄，自幕...

洛杉磯奧運打破國際奧會往例 場館開放商業冠名

國際奧會（IOC）長年以來禁止場館商業冠名，這慣例將在2028年洛杉磯奧運打破，主辦單位今宣布取得IOC同意，開放19個...

聽奧獎金提升 我國代表團今開訓目標超越上屆成績 

第25屆夏季達福林匹克運動會（簡稱聽障奧運會）今年將於11月15日至26日在日本東京舉行，我國共選拔出11個運動種類、7...

世運會／趙祖政、劉懿萱晉1000公尺爭先賽決賽 中午登場爭牌

成都世運會我國競速溜冰代表隊在昨天一日奪下3面銀牌後，今天4名選手將繼續登場爭牌，其中在上午舉行的1000公尺爭先賽，趙...

世運會／1日奪3銀 中華隊競速溜冰大豐收

我國競速溜冰隊昨在成都世運會，由郭立陽在男子兩百公尺雙人計時賽、劉懿萱在女子五百＋Ｄ公尺爭先賽、趙祖政在男子五千公尺計分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。