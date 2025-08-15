宏道獎受理報名倒數 全新獎座湧環象徵彙聚、包容、托舉 

長期關注、贊助的財團法人宏道運動發展基金會，自今年起擴大辦理宏道獎的獎勵範圍，將長期一直站在幕後推動英雄的無名英雄，自幕後推出來，站在幕前接受表揚，讓整個運動的表揚更為圓滿。報名即日起至8月22日，逾期將不受理。

宏道獎經過7年的歷練與成長，在今年進年第8年之際將踏入新的里程碑路，除了擴大獎勵範圍外，要讓成就與榮耀更相得益彰，在獎座上也作了重大的改變。

獎座名為「湧環The Rising Embrace」，核心概念為匯聚、包容、托舉，意涵每⼀個卓越的成績，都是由不同角色的支持湧動而成；此獎盃象徵的是團隊在背後默默交織而成的力量，如湧動的螺旋，將運動員溫柔卻堅定地托舉。

獎座造型設計整體多為螺旋環節夠交錯上升，由多段不閉合的弧形結構交纏組成，形成一個空心中央，象徵被守護的運動員或核心價值。

螺旋形式動態且具有藝術感，視覺上不斷湧現向上，寓意支持者的能量持續向上推升；負空間焦點中央形成一個純淨、靜謐的圓形空洞，如同一顆被捧起的新，聚焦精神核心；三重結構可分別象徵團隊的三個支柱，如教練、醫療科技支援、後勤系統等，展現協力守護之意。

114年宏道獎核心價值與Slogan為「榮耀選手，致敬無名英雄」獎項總共七大類、十個獎項，包括包括運動教練、運動科學照護、運動媒體、賽事裁判、運動行政、運動公益、特別獎，報名即日起至8月22日。