NBA／湖人為熱火總管萊里建雕像！對宿敵塞爾蒂克賽前揭曉

湖人隊將在明年2月22日揭曉為前總教練「油頭」萊里（Pat Riley）打造的雕像，該場比賽正好對上宿敵塞爾蒂克隊。

1970年至1975年萊里以球員身分效力湖人，是1971-72賽季33連勝成員之一。萊里之後轉任播報員，1979年成為跑轟戰術大師威斯海德（Paul Westhead）的助教。

萊里在1981年至1990年期間擔任湖人教頭，率隊在「Showtime」時代奪下4座NBA總冠軍。在魔術強森（Magic Johnson）與賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）領軍下，萊里的執教以開創性快攻聞名，9個賽季累積533勝194敗，勝率7成33，在季後賽拿下102場勝利。他在1989-90賽季獲選NBA年度最佳教練。

萊利將成為第8位在擁有雕像的湖人傳奇人物，其他人包括賈霸、魔術強森、布萊恩（Kobe Bryant）、貝勒（Elgin Baylor）、威斯特（Jerry West）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）及播報員赫恩（Chick Hearn）。

現年80歲的萊里後來也執教過尼克與熱火隊，2006年率熱火奪冠，目前已擔任熱火總管多年。上賽季熱火也在主場為他舉行儀式，將球場以他的名字命名，許多昔日子弟兵到場致敬。