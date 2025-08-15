NBA／生涯首度離開快艇！28歲神射手柯菲與公鹿簽1年合約
上季在快艇隊打出生涯年的28歲神射手柯菲（Amir Coffey）找到新東家，與公鹿隊簽下1年合約。
柯菲2019年選秀落選，同年與快艇簽雙向合約，生涯前6季都效力快艇，這是他第一次轉隊。
柯菲上季出賽72場有13場先發，平均上場24.3分鐘，得到9.7分，三分命中率高達40.9%。雖然快艇休賽季交易掉鮑威爾（Norman Powell），但也補強比爾（Bradley Beal）和保羅（Chris Paul）2名經驗豐富的後衛，後場陣容深度已相當充足。
公鹿後場戰力相對較薄弱，包含小波特（Kevin Porter Jr.）、崔蘭特（Gary Trent Jr.）、安東尼（Cole Anthony）、羅林斯（Ryan Rollins）、哈里斯（Gary Harris）、格林（AJ Green）和傑克森（Andre Jackson Jr.）上季都不是常駐先發球員。
