快訊

烏克蘭襲擊！俄國南部城市住宅區爆炸 已知10棟大樓毀損

經部稱郭智輝晚宴僅短暫停留 侯漢廷再爆「快樂3小時」還搭公務車

黃國昌表態選新北市長 李四川首發聲「願為國家做事是好事」

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／新轉播管道加入 NBA盃10月底開打

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
NBA官方IG
NBA官方IG

邁入第三屆的NBA盃賽程今天全部出爐，亞馬遜（Amazon）的Prime Video將轉播其中17場比賽，包括最後的淘汰賽和冠軍賽。

NBA盃將從美國時間10月31日開始，一連進行5周，Prime Video將轉播10場小組賽，包括第一天的塞爾蒂克隊作客76人隊，以及灰熊隊主場迎接湖人隊，以及11月7日馬刺隊和火箭隊的對決，觀眾有機會看到溫班亞瑪（Victor Wembanyama）和火箭新「一哥」杜蘭特（Kevin Durant）的對決，以及勇士隊出戰金塊隊。

Prime Video轉播的賽事還有11月14日熱火隊出戰尼克隊，以及勇士碰馬刺；11月21日騎士碰溜馬隊和金塊碰火箭；11月28日公鹿作客尼克，以及湖人對決獨行俠，上演唐西奇（Luka Doncic）碰前東家選秀會「狀元」佛雷格（Cooper Flagg）。

另外的50場分組賽將在《ESPN》、《NBC》和NBA League Pass上播出。

NBA昨天已經宣佈開幕戰和耶誕大戰組合，今天NBA盃賽程出爐，每支隊伍82場比賽的80場也將在明天公告，另外2場比賽將視NBA盃結果，12月再排定公布。

延伸閱讀

NBA／狂瘦14公斤！唐西奇展現健康體態 瞄準顛峰賽季

歐錦賽／斯洛維尼亞熱身賽不敵德國 唐西奇為隊友出頭吞技術犯規

NBA／經紀人形容唐西奇續約湖人像「婚姻」 不是一直想轉隊

NBA／看演唱會缺席唐西奇記者會 詹姆斯視訊送祝福

相關新聞

NBA／夢幻同台！尼克唐斯作客桃園、快艇雷納德也會來

NBA球迷注意，桃園市長張善政稍早宣布今夏不僅尼克當家中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）作客桃園，球星雷納德（...

NBA／新轉播管道加入 NBA盃10月底開打

邁入第三屆的NBA盃賽程今天全部出爐，亞馬遜（Amazon）的Prime Video將轉播其中17場比賽，包括最後的淘汰...

NBA／杜蘭特交女友了？與澳洲206公分中鋒看演唱會引熱議

火箭隊36歲球星杜蘭特（Kevin Durant）進入聯盟以來幾乎都維持單身，很少有緋聞傳出。最近他與前WNBA明星球員坎貝奇（Liz Cambage）看演唱會，引發球迷熱議。 坎貝奇最近透過I

NBA／聯盟正式批准！塞爾蒂克1843億元售予齊澤姆為首集團

美國職籃NBA今天批准將波士頓塞爾蒂克售予齊澤姆（Bill Chisholm）為首的投資集團，5個月前這宗交易以當時創紀...

NBA／拓荒者找到買家 賣價1200億元續留波特蘭

消息人士向ESPN證實，北美職業冰球聯盟NHL卡羅來納颶風隊老闆鄧東已同意買下已故微軟創辦人之一艾倫擁有的NBA波特蘭拓...

NBA／大咖球星來台灣！尼克中鋒唐斯將參加桃園音樂節

2025桃園珍珠海岸國際音樂節將於8月29日至31日在桃園竹圍漁港登場，官方形象影片透露，NBA紐約尼克隊球星唐斯（Karl-Anthony Towns）將來台灣參與活動。 桃園珍珠海岸國際音樂

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。