NBA／新轉播管道加入 NBA盃10月底開打

邁入第三屆的NBA盃賽程今天全部出爐，亞馬遜（Amazon）的Prime Video將轉播其中17場比賽，包括最後的淘汰賽和冠軍賽。

NBA盃將從美國時間10月31日開始，一連進行5周，Prime Video將轉播10場小組賽，包括第一天的塞爾蒂克隊作客76人隊，以及灰熊隊主場迎接湖人隊，以及11月7日馬刺隊和火箭隊的對決，觀眾有機會看到溫班亞瑪（Victor Wembanyama）和火箭新「一哥」杜蘭特（Kevin Durant）的對決，以及勇士隊出戰金塊隊。

Prime Video轉播的賽事還有11月14日熱火隊出戰尼克隊，以及勇士碰馬刺；11月21日騎士碰溜馬隊和金塊碰火箭；11月28日公鹿作客尼克，以及湖人對決獨行俠，上演唐西奇（Luka Doncic）碰前東家選秀會「狀元」佛雷格（Cooper Flagg）。

另外的50場分組賽將在《ESPN》、《NBC》和NBA League Pass上播出。

NBA昨天已經宣佈開幕戰和耶誕大戰組合，今天NBA盃賽程出爐，每支隊伍82場比賽的80場也將在明天公告，另外2場比賽將視NBA盃結果，12月再排定公布。