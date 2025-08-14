聽新聞
NBA／夢幻同台！尼克唐斯作客桃園、快艇雷納德也會來
NBA球迷注意，桃園市長張善政稍早宣布今夏不僅尼克隊當家中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）作客桃園，快艇隊球星雷納德（Kawhi Leonard ）也會現身，2人將在2025桃園珍珠海岸國際音樂節夢幻同台，透過表演賽大秀球技，讓民眾一飽眼福。
張善政指出，2025桃園珍珠海岸國際音樂節29日至31日在竹圍漁港登場，一連三天活動除了有國內外堅強演唱卡司，還有鐵玫瑰熱音賞、LALAI原民音樂人才PK大賽與桃園盃三對三籃球賽，宛如一場熱鬧的嘉年華。
值得一提的是，活動邀請到NBA球星來台交流，而且不只一名，繼昨天曝光的唐斯之後，張善政今天證實雷納德也將到桃園作客。
市府指出，唐斯5度入選NBA全明星賽，是當前NBA賽場最會投三分球的長人之一，幽默風趣的個性更深受全球球迷喜愛。雷納德不僅6度入選全明星賽，能攻能守的全能球風，更兩度獲得NBA總冠軍賽最有價值球員；此為國內近年少見2名以上NBA球星同時現身並同場競技的活動，機會難得，球迷千萬別錯過。
