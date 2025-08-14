NBA／杜蘭特交女友了？與澳洲206公分中鋒看演唱會引熱議

火箭隊36歲球星杜蘭特（Kevin Durant）進入聯盟以來幾乎都維持單身，很少有緋聞傳出。最近他與前WNBA明星球員坎貝奇（Liz Cambage）看演唱會，引發球迷熱議。

坎貝奇最近透過Instagram限時動態，分享她與杜蘭特參加饒舌歌手德瑞克（Drake）演唱會的合照，並標註杜蘭特的帳號，還寫道「只有射手」。

從圖中可見，坎貝奇比出投籃動作且笑容洋溢，杜蘭特也露出靦腆的微笑。儘管雙方都未回應是否交往，但已吸引大量球迷熱烈討論。

現年33歲的坎貝奇出生於英國倫敦，有澳洲國籍，身高206公分、體重98公斤，是澳洲女籃代表性中鋒之一。她曾在WNBA單場狂砍53分紀錄，職業生涯還打過澳洲WNBL及中國WCBA。

坎貝奇曾4度入選WNBA明星賽，2018年奪下WNBA得分王與最佳陣容第一隊，2024年率四川遠達美樂隊奪下WCBA總冠軍，據傳她在中國年薪有100萬美元。