NBA／聯盟正式批准！塞爾蒂克1843億元售予齊澤姆為首集團
美國職籃NBA今天批准將波士頓塞爾蒂克隊售予齊澤姆（Bill Chisholm）為首的投資集團，5個月前這宗交易以當時創紀錄的61億美元（約新台幣1843億元）達成。
法新社報導，NBA在簡短聲明中指出：「NBA理事會（The NBA Board of Governors）無異議通過，將波士頓塞爾蒂克控股權出售予齊澤姆為首的投資集團。這宗交易預計很快就會完成。」
齊澤姆為私募股權公司交響科技集團（SymphonyTechnology Group）董事總經理暨共同創辦人，當他和共同投資人同意以「61億美元的初步估值」收購歷史悠久的塞爾蒂克時，創下北美體育球隊有史以來最高報價紀錄。
然而這宗出售案被另一宗價值100億美元（新台幣3022億元）交易超越。今年6月，巴斯家族（The Bussfamily）將洛杉磯湖人隊出售給億萬富豪華特（Mark Walter）。
當塞爾蒂克的出售交易宣布時，葛拉斯貝克（Wyc Grousbeck）據稱將繼續擔任球隊執行長兼管理者，負責監督塞爾蒂克的營運直到2027-28賽季。
葛羅斯貝克家族和佩格琉卡（Steve Pagliuca）於2002年以3.6億美元買下塞爾蒂克。
但美國媒體本周報導，自稱是「塞爾蒂克死忠球迷」的齊澤姆依據交易條款將擔任球隊管理者，葛拉斯貝克將不再擁有聯盟要求擔任這項職位所需的15%股權。
然而體育頻道ESPN報導，齊澤姆和葛拉斯貝克「打算如當初計劃般共同經營球隊」。塞爾蒂克是NBA史上最傳奇的球隊之一，共贏得18次總冠軍，最近一次是在2024年。
