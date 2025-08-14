NBA／ESPN：拓荒者找到買家 賣價1200億元續留波特蘭

消息人士向ESPN證實，北美職業冰球聯盟NHL卡羅來納颶風隊老闆鄧東已同意買下已故微軟創辦人之一艾倫擁有的NBA波特蘭拓荒者，價格略高於40億美元（約新台幣1200億元）。

根據美國財經媒體CNBC發布的NBA球隊今年估值，拓荒者以36億5000萬美元名列價值最低球隊之一。

美國體育媒體ESPN還引述知情人士報導，鄧東（Tom Dundon）有意讓球隊留在波特蘭。

與比爾蓋茲（Bill Gates）共同創辦微軟（Microsoft）的艾倫（Paul Allen）1988年以7000萬美元（約新台幣21億元）買下波特蘭拓荒者。他在2018年因癌症病逝，遺囑中吩咐「在某個時間點」出售這支球隊。

艾倫離世後，波特蘭拓荒者由他的胞妹裘蒂（Jody）以保羅艾倫信託基金（Paul Allen Trust）執行人身份擁有這支球隊。