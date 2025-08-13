聽新聞
NBA／大咖球星來台灣！尼克中鋒唐斯將參加桃園音樂節
2025桃園珍珠海岸國際音樂節將於8月29日至31日在桃園竹圍漁港登場，官方形象影片透露，NBA紐約尼克隊球星唐斯（Karl-Anthony Towns）將來台灣參與活動。
桃園珍珠海岸國際音樂節官方今天發布形象影片，除了邀請多組歌星外，還邀請「神秘球星」唐斯共襄盛舉，但影片沒有提到唐斯哪一天會出現。
唐斯在2015年NBA選秀大會被灰狼隊以狀元籤選中，他也兌現天賦拿到新人王，效力灰狼9季一直是球隊核心。去年休賽季他被交易到尼克，上季繳出場均24.4分12.8籃板，三分命中率42%的優異成績，季後賽打到東區冠軍賽才被溜馬隊淘汰。
唐斯生涯場均23.1分11.1籃板，三分命中率4成，5度入選明星賽，3度入選年度最佳陣容第三隊，是聯盟的頂級長人。
