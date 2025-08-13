NBA／爆料杜蘭特超想讓柯瑞拿FMVP 前勇士後衛笑稱：他沒積極進攻

柯瑞（Stephen Curry）曾連續5個賽季率領勇士隊打進總決賽，並奪下3座冠軍，但都和總決賽MVP（FMVP）擦身而過，直到2022年奪冠才拿到。前勇士後衛庫克（Quinn Cook）爆料，其實杜蘭特（Kevin Durant）2018年想把FMVP讓給柯瑞。

2015年FMVP頒給非主攻手伊古達拉（Andre Iguodala），當時引發不小爭議。2017年由杜蘭特拿下，庫克2017-18賽季加入勇士，近日他在播客節目上爆料，杜蘭特其實希望幫柯瑞拿到生涯首座FMVP，「那季他一直說等不及看柯瑞拿FMVP，這樣就能讓所有唱衰他的人閉嘴。」

2018年總決賽G1柯瑞得到29分9助攻6籃板，G2投進破紀錄的9顆三分球，砍進33分8助攻7籃板。不過G3柯瑞完全迷航，三分球10中1，只拿下11分6助攻5籃板，但球隊仍以110：102勝出。最終戰柯瑞攻下37分，總計4場比賽場均27.5分6.8助攻6.0籃板，投籃命中率40.2%。

反觀杜蘭特在G3挺身而出，「不小心」攻下43分，G4很收斂，「只拿」20分12籃板10助攻，4戰平均28.8分10.8籃板7.5助攻，投籃命中率52.6%。

杜蘭特就靠著明顯數據優勢拿下FMVP，庫克笑說，「他（杜蘭特）G4甚至沒有很積極進攻，但依然繳出大三元，就這樣連續2年『意外』拿下FMVP。」