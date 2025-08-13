NBA／同意太陽買斷後為何選快艇？比爾：想要冠軍戒

在太陽隊經過一季失望賽季，比爾（Bradley Beal）同意被太陽買斷，接續以自由球員身分和快艇隊簽下2年1100萬美元合約。為何選擇快艇？他受訪時直白說：「我需要一枚冠軍戒。」

「我感覺生活煥然一新，有種新的渴望。」加入新隊伍的比爾說。

比爾在太陽兩個賽季，上季出賽53場，場均仍有17.0分、3.7助攻，但和杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）組成的「三巨頭」雷聲大雨點小，連季後賽門票都沒拿到，球季結束杜蘭特轉戰火箭，比爾也找到新東家。

快艇上季例行賽打下50勝，季後賽雖是首輪落馬，但是和金塊隊上演7場激戰。新賽季快艇後場有「大鬍子」哈登（James Harden）坐鎮，還有雷納德（Kawhi Leonard）擔任球隊核心。

上季打出明星賽等級水準的鮑威爾（Norman Powell）雖轉戰熱火隊，不過有比爾助拳，老將保羅（Chris Paul）也選擇快艇作為「最後一舞」落腳處，內線還有洛培茲（Brook Lopez）和柯林斯（John Collins）加入，新賽季仍有競爭力，但能否完成比爾的冠軍夢，考驗教頭泰隆魯（Tyronn Lue）能力。