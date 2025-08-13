快訊

民眾黨不分區立委將大換血 綠白能否重建關係變數大

MLB／大谷敲三殺後打超前轟 但道奇被逆轉對天使跨季6連敗

影／誰家養的？凌晨驚見鴕鳥在羅東馬路狂奔 用路人嚇壞

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／同意太陽買斷後為何選快艇？比爾：想要冠軍戒

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
比爾解釋選擇加盟快艇的原因。 美聯社
比爾解釋選擇加盟快艇的原因。 美聯社

在太陽隊經過一季失望賽季，比爾（Bradley Beal）同意被太陽買斷，接續以自由球員身分和快艇隊簽下2年1100萬美元合約。為何選擇快艇？他受訪時直白說：「我需要一枚冠軍戒。」

「我感覺生活煥然一新，有種新的渴望。」加入新隊伍的比爾說。

比爾在太陽兩個賽季，上季出賽53場，場均仍有17.0分、3.7助攻，但和杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）組成的「三巨頭」雷聲大雨點小，連季後賽門票都沒拿到，球季結束杜蘭特轉戰火箭，比爾也找到新東家。

快艇上季例行賽打下50勝，季後賽雖是首輪落馬，但是和金塊隊上演7場激戰。新賽季快艇後場有「大鬍子」哈登（James Harden）坐鎮，還有雷納德（Kawhi Leonard）擔任球隊核心。

上季打出明星賽等級水準的鮑威爾（Norman Powell）雖轉戰熱火隊，不過有比爾助拳，老將保羅（Chris Paul）也選擇快艇作為「最後一舞」落腳處，內線還有洛培茲（Brook Lopez）和柯林斯（John Collins）加入，新賽季仍有競爭力，但能否完成比爾的冠軍夢，考驗教頭泰隆魯（Tyronn Lue）能力。

🔥 《瘋運動IG獨有的迷因梗圖》

▪ 鄧愷威生涯首勝球種分析一次看🔥

延伸閱讀

杜蘭特成為火箭新大哥 一人撼動整支球隊命運的連鎖效應

NBA／比爾主動讓出3號 保羅第21季仍是「CP3」但改打替補

NBA／比爾加盟又組新三巨頭 快艇主帥：這種等級球星很罕見

從燙手山芋到快艇爭冠拼圖 「霸王比爾」真的沒這麼差！

相關新聞

NBA／勇湖擔綱新賽季開幕戰 詹皇與柯瑞生涯第57次對決

NBA新賽季將於10月點燃戰火，今天開幕戰台灣時間10月22日進行，衛冕軍雷霆隊領銜出戰火箭隊，勇士隊和湖人隊也將碰頭，...

NBA／同意太陽買斷後為何選快艇？比爾：想要冠軍戒

在太陽隊經過一季失望賽季，比爾（Bradley Beal）同意被太陽買斷，接續以自由球員身分和快艇隊簽下2年1100萬...

NBA／柯爾評喬丹、柯瑞心態差異 一個殺手另一個藝術家

在NBA歷史長河中，芝加哥公牛傳奇厚飛人喬丹（Michael Jordan），挾著無與倫比的各種榮耀，被許多人公認為史上最偉大的球員，而現役球員中，洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）憑藉

NBA／狂瘦14公斤！唐西奇展現健康體態 瞄準顛峰賽季

NBA球星中大概沒有人像唐西奇（Luka Doncic）那樣，體重數字一直被外界所關注，在今年2月加盟湖人的記者會時，曾被問及外界對他身材狀態的質疑。當時有報導指出，唐西奇在2024-25年賽季一度體

NBA／勇士迷質疑當年表現 KD回嗆：我拿FMVP傷到你們了？

火箭隊巨星杜蘭特（Kevin Durant）經常在X（推特）上與網友筆戰，近日有勇士球迷質疑他在勇士的成就，杜蘭特也對此回擊。 2016年西區冠軍賽雷霆隊遭到勇士逆轉後，杜蘭特選擇「打不贏就加入

NBA／波特自曝弱點是女人！曾疑似與跨性別網紅小A辣開房間

籃網隊前鋒Ｍ.波特（Michael Porter Jr.）家族醜聞不斷，近日他在節目上自曝壞習慣，直呼自己的弱點是女人。 Ｍ.波特的弟弟J.波特（Jontay Porter）因涉賭被聯盟終身禁賽

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。