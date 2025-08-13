NBA／勇湖擔綱新賽季開幕戰 詹皇與柯瑞生涯第57次對決

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
NBA公布新賽季賽程，勇湖大戰依然是主角！ 路透
NBA新賽季將於10月點燃戰火，今天開幕戰台灣時間10月22日進行，衛冕軍雷霆隊領銜出戰火箭隊，勇士隊和湖人隊也將碰頭，兩隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）和柯瑞（Stephen Curry）上演生涯第57次對決，和湖人完成3年頂薪續約的唐西奇（Luka Dončić）也將首度穿上紫金戰袍在開幕戰亮相。

這將是詹姆斯第23個賽季，人氣球隊湖人除了擔綱開幕戰主角之一，耶誕大戰當然也不會缺席，將出戰杜蘭特（Kevin Durant）轉戰的火箭隊。

台灣時間10月23日的賽程包括騎士隊出戰尼克隊，以及馬刺隊對決獨行俠隊，「德州內戰」代表今年選秀會「狀元」佛雷格（Cooper Flagg）將和馬刺選中的「榜眼」小哈波（Dylan Harper）正面交鋒。

10月24日的賽程中，雷霆將和溜馬隊重演上季總冠軍賽對決，金塊隊將做客出戰勇士。

今年5場耶誕大戰的對決分別是騎士碰尼克、馬刺對雷霆、火箭戰湖人、獨行俠碰勇士，以及灰狼出戰金塊。

這將是尼克隊史第58場的耶誕大戰，續寫NBA紀錄；騎士和雷霆是2018年後首度在耶誕大戰對決；詹姆斯若出賽，將是他23個NBA賽季中第20次在耶誕大戰登場。

NBA預計當地時間周三公告NBA盃賽程，周四公布新賽季每支球隊82場中的80場賽程，剩下兩場將視NBA盃戰況排定。

