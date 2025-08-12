NBA／柯爾評喬丹、柯瑞心態差異 一個殺手另一個藝術家

在NBA歷史長河中，芝加哥公牛傳奇厚飛人喬丹（Michael Jordan），挾著無與倫比的各種榮耀，被許多人公認為史上最偉大的球員，而現役球員中，洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）憑藉超過20年的驚人數據累積和成就，近幾來也時常進入「山羊」的討論之列。

儘管個人數據表現不若上述兩大巨星，但以一手神準外線就此改變全世界籃球風貌的勇士當家射手柯瑞（Stephen Curry），其獨特的傳奇地位也讓他闖入這場偉大討論之列。

柯瑞是NBA史上最偉大的三分射手，不僅如此，他徹底改變了籃球比賽的方式，掀起了三分線外的戰術革命，以其對比賽的深遠影響永載籃球史冊。

勇士主帥柯爾（Steve Kerr）曾與喬丹在公牛並肩作戰，見證第2次三連霸大業，本身又和柯瑞打造勇士4冠盛世，可以說是少數能精準評比這兩位傳奇的圈內人士之一。柯爾近日就在節目中，談及柯瑞與喬丹的心態差異。

「喬丹的心態更像是想徹底殺死對手，就像把刀插進去後還要再扭一下；而柯瑞更多是在享受投籃這個動作的喜悅。這正是為什麼看他比賽如此美妙。」

「柯瑞就像球場上的藝術家，熱愛自己的工作，打球時有著流暢、優雅與美感，同時又結合競爭慾望與自信，能夠毫不猶豫地出手，完全不去擔心在乎後果。」柯爾補充道。

柯爾指出，兩人最大的共同點是自信與自我信念，但在風格上仍有差異。

「他們的自信相似，但我認為喬丹更精於算計；柯瑞則不那麼算計，他的特點在於能迅速進入比賽的節奏、狀態與心理專注的『心流』，這在心理層面非常獨特。而喬丹則更像是在宣告自己的統治力，『我在這裡，並將掌控這片球場與觀眾席』。」柯爾說。