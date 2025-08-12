NBA／狂瘦14公斤！唐西奇展現健康體態 瞄準顛峰賽季

NBA球星中大概沒有人像唐西奇（Luka Doncic）那樣，體重數字一直被外界所關注，在今年2月加盟湖人的記者會時，曾被問及外界對他身材狀態的質疑。當時有報導指出，唐西奇在2024-25年賽季一度體重飆至270磅（122.5公斤），引發不少熱議。

雖然唐西奇在官方數據中的體重為230磅（約104公斤），但多份報告顯示這個數字近期曾有波動。然而，經過多年外界對他體能與體態的批評，這位斯洛維尼亞巨星在今夏以更精瘦、更強狀的姿態回歸。

最新消息指出，在2025年夏天、迎接歐錦賽與湖人新賽季前，唐西奇已已經成功減重約31磅（14公斤）。他的蛻變首先透過《Men's Health》雜誌的封面專題公開，內容揭露了他重大生活習慣的改變，包括全新的飲食計畫、規律的睡眠與重新調整的訓練課表。

這次體態轉型的時機並非巧合。今年7月，唐西奇與湖人達成3年1.65億美元（約49.4億台幣）的續約協議，展現球團以他為核心打造未來的決心。

回顧2月加盟湖人時，唐西奇曾否認體重問題，直言外界說法並不屬實：「這是一種動力。我知道這不是真的，但它是一種長遠的動力。我來到體育史上最偉大的球隊俱樂部之一，這會成為我長期進步的原因。」

湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）也補充：「我認為偉大是一個進化的過程。如果你像我們這樣追求完美，無論是作為一支球隊還是球員，你都會面臨挑戰，而這些挑戰能讓你變得更好。」