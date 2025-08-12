NBA／勇士迷質疑當年表現 KD回嗆：我拿FMVP傷到你們了？

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士時期的杜蘭特(右)。 美聯社
勇士時期的杜蘭特(右)。 美聯社

火箭隊巨星杜蘭特（Kevin Durant）經常在X（推特）上與網友筆戰，近日有勇士球迷質疑他在勇士的成就，杜蘭特也對此回擊。

2016年西區冠軍賽雷霆隊遭到勇士逆轉後，杜蘭特選擇「打不贏就加入」，他在勇士3年奪下2冠，2度奪總決賽最有價值球員（FMVP）。勇士球星柯瑞（Stephen Curry）則是前3冠都沒有FMVP，直到2022年奪冠後才拿到FMVP。

有網友拿出數據質疑，當年柯瑞在場上的表現，比杜蘭特在場上還要更好。對此杜蘭特回應，「我拿下那些FMVP傷到你們了吧？當我的名字被唸出時，傷害到很多勇士球迷。」

儘管杜蘭特的得分能力備受球迷肯定，但他的帶隊能力卻受到質疑。離開勇士後，在籃網隊組三巨頭，最遠只走到季後賽第二輪。太陽隊幾乎「歐印」所有資產得到他，但首季二輪遊，第2季一輪遊，上季連附加賽都沒打進去，最後太陽休賽季將他交易至火箭。上季火箭西區第2，新賽季被看好有實力爭冠。

