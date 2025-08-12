NBA／紀念巴特勒和希爾德友情 勇士首推雙人搖頭公仔

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
巴特勒來到勇士後和希爾德成為好兄弟。 美聯社
巴特勒來到勇士後和希爾德成為好兄弟。 美聯社

「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）上季透過交易加盟勇士隊後，和希爾德（Buddy Hield）互嗆互鬧的兄弟情成為特別話題，勇士球團延續熱潮，宣布季前熱身賽將送出巴特勒和希爾德一起出席記者會的搖頭公仔，且是限量發送，只有前一萬名進場的球迷可以蒐藏這組特別版公仔。

勇士照慣例會在熱身賽送球迷搖頭公仔，今年公布的搖頭公仔主角，第一位是當家球星柯瑞（Stephen Curry），且是明星賽特別版本，慶祝和紀念柯瑞奪得2025年全明星賽MVP、手拿獎盃的模樣。

柯瑞公仔將在10月9日出戰拓荒者隊時發送，另外一場發送紀念品的日期是10月18日出戰快艇隊，前一萬名進場球迷就可獲得「最好的夥伴」巴特勒及希爾德的卡通版公仔，用特別方式紀錄兩位球員的特別友誼。

幾乎所有搖頭公仔都是單獨球員，這組巴特勒和希爾德的雙人搖頭公仔可說是首創紀念品，可能帶動勇士球迷掀起一波收集熱潮。

勇士球團將贈送巴特勒和希爾德的限量搖頭公仔。圖截自X
勇士球團將贈送巴特勒和希爾德的限量搖頭公仔。圖截自X

