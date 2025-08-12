NBA／波特自曝弱點是女人！曾疑似與跨性別網紅小A辣開房間
籃網隊前鋒Ｍ.波特（Michael Porter Jr.）家族醜聞不斷，近日他在節目上自曝壞習慣，直呼自己的弱點是女人。
Ｍ.波特的弟弟J.波特（Jontay Porter）因涉賭被聯盟終身禁賽，另一名弟弟C.波特（Coban Porter）因酒駕撞死人被判6年徒刑，20歲弟弟Je.波特（Jevon Porter）去年也因酒駕被逮。
Ｍ.波特指出每個人都有壞習慣，並拿自己當例子，「我弟弟曾有賭博方面的困擾，我的壞習慣一向與女人有關，我弟弟似乎從來沒有在這方面出過問題。你知道的，我也從來沒有賭博成癮，因為上帝給我很多錢。」
值得一提的是，日前有讀者向《鏡週刊》爆料，台灣跨性別網紅小A辣曾與NBA球星共度春宵，根據流出的照片和報導內容，多數球迷們猜測，這名球星是2023年曾來台為中華職棒中信兄弟隊開球的Ｍ.波特。
Ｍ.波特上季在金塊隊出賽77場，平均18.2分7.0籃板，三分命中率39.5%，但季後賽帶傷上陣表現不佳，休賽季還被交易到籃網隊。新賽季將是他5年1.79億美元合約的第4年，薪水為3833萬美元。
