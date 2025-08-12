NBA／因肺血栓被迫退休！前歐陸射手感激「詹皇」雪中送炭

快訊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
泰勒托維奇與詹姆斯曾在場上爆發衝突。
前波士尼亞國家隊隊長泰勒托維奇（Mirza Teletovic）回憶詹姆斯（LeBron James）在職業低谷伸出援手

前波士尼亞國家隊隊長泰勒托維奇（Mirza Teletovic）近日動情回憶，自己籃球生涯中最黑暗的時刻，曾獲得NBA巨星詹姆斯（LeBron James）的無私幫助。

2015年，泰勒托維奇因罹患威脅生命的肺栓塞被迫停賽，並陷入無球可打的困境。由於醫療風險過高，當時沒有任何球隊願意簽下他。就在此時，正效力於克里夫蘭騎士的詹姆斯私下做出一個讓他永生難忘的舉動。

「很少有人真正了解『詹皇』是怎樣的人。在我患上肺栓塞、沒人願意簽下我時，他打電話給我的經紀人，邀請我去克里夫蘭與他一起打球。」泰勒托維奇在社群媒體上寫道。

兩人的淵源可追溯至過往NBA賽場的激烈對決，最令人印象深刻的是泰勒托維奇代表籃網出賽時，曾與當時效力熱火的詹姆斯因一次強硬拉人犯規引發短暫衝突，不過兩人最終還是握手言和收場。

泰勒托維奇是在2012年正式加入籃網，不過卻在2015年1月出現肺血栓的問題，險些影響他的職業生涯；後經過治療，泰勒托維奇在2015年夏天以1年550萬美元的價碼加入太陽，這一年他克服傷病打出生涯最佳表現，場均獲得12.2分3.8籃板，三分命中率達39.3%，還創下當時替補球員單季命中179顆三分球的聯盟新紀錄。

透過如此優異的表現，泰勒托維奇獲得公鹿一紙3年3150萬美元的合約。然而就在順利打完密爾瓦基的第一年後，泰勒托維奇在2017-18年賽季又肺部血栓問題無限期缺戰，最終被球隊裁掉。該年9月，32歲的泰勒托維奇正式宣佈退役。

離開NBA賽場後的泰勒托維奇，回到波士尼亞籃協工作，2021年曾短暫復出加入俱樂部球隊「Turbina Jablanica」。

泰雷托維奇6年NBA生涯累積出賽324場，平均拿下8.1分、3.2籃板、0.8助攻，生涯命中率4成06、三分命中率3成71。

