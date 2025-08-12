NBA／不願接受有利勇士報價合約 庫明加續約談判無進展

勇士與庫明加（Jonathan Kuminga）的續約談判僵局持續了數個月，即便自由市場已經走向尾聲，雙方似乎也沒有看到明顯解套的方案，如今看來庫明加更傾向於接受「合格報價（Qualifying Offer）」，尋求在明年休賽季恢復自由身。

據消息來源透露，過去兩週內，有關庫明加（Jonathan Kuminga）的續約情況並未出現任何實質進展。

庫明加近日曾返回家鄉剛果民主共和國，隨後回到他目前休賽期在邁阿密的訓練場所。但他對勇士提出的兩年4500萬美元續約合約依然持相同態度，沒有改變。

消息指出，勇士方面最初將這份合約視為「可交易型合約」，並向庫明加團隊解釋，這樣的結構有助於滿足雙方的長期利益，尤其是當他在明年一月可以再次被交易時。為此，勇士希望第2年合約為球隊選項，要求庫明加放棄自帶的「不可交易條款」。

然而，正因如此，庫明加始終拒絕接受。他不願意簽下一份過度有利於球隊的合約，也不願讓自己在賽季中更容易被交易。

知情人士透露，庫明加今夏的目標是爭取一份足以表明球隊願將他視為未來核心建設基石的合約，無論是在勇士或是在其他球隊。他的經紀團隊曾提出3年8200萬美元的報價，但勇士拒絕接受。截至本週末，雙方在談判上仍毫無進展。

《ESPN》記者史萊特（Anthony Slater）指出，目前情況與10天前並無不同，勇士沒有提高報價，而庫明加則向身邊人表達，他寧願接受790萬美元的「合格報價」，也不願簽下勇士當前的提案。

按照規定，雙方必須在10月1日的期限前做出決定。