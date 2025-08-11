NBA／不忘引戰！雷霆開幕戰將頒發冠軍戒指 杜蘭特諷：他們總算贏了

快訊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
杜蘭特轉戰勇士連奪兩冠，他與雷霆球迷之間的關係也更為緊張。 美聯社
雷霆新賽季開幕戰將舉行總冠軍戒指頒發典禮 首戰對決老將杜蘭特（Kevin Durant）領軍的火箭**

2025-26年賽季開幕戰，雷霆將在主場舉行總冠軍戒指頒發儀式，並且升起冠軍旗幟，這可以說是他們搬家到奧克拉荷馬市以來最重要的榮耀時刻。

這場比賽對球迷而言更加引人注目，因為雷霆的對手正是前MVP杜蘭特（Kevin Durant）所領軍的休士頓火箭。

雖然杜蘭特對雷霆並無公開的怨言，但在社群媒體上被球迷問及開幕戰心境時，他仍不忘帶點嘲諷。

當有球迷在X發文問他：「當你看著那支曾給你一切的球隊，在你離開後舉行冠軍升旗典禮時，你的心境會是什麼？」杜蘭特面對這樣帶點攻擊性的提問，不改引戰達人的本色，語帶嘲諷地回覆道：「終於啊，花了10年，他們總算贏得一冠了，哈哈哈。」

杜蘭特職業生涯前9年都效力雷霆，是球隊自西雅圖搬遷至奧克拉荷馬市起，他便成為這支球隊的招牌球星。期間，杜蘭特曾在2012年率隊打進總冠軍賽，2014 年榮獲年度MVP，7度入選明星賽，4次奪下得分王。

不過就在2016年西區冠軍賽遭到勇士逆轉後，杜蘭特休賽季決定加入「敵營」，消息震撼全聯盟，更引發雷霆球迷的不滿。

當杜蘭特首度以勇士球員身分重返熟悉的主場時，迎接他的是滿滿嘘聲與辱罵標語，成了聯盟最火爆的重逢場面之一。雖然杜蘭特在勇士期間拿下兩座總冠軍與兩次FMVP，但他與雷霆的關係始終沒有完全修復。

如今，杜蘭特將再度踏上雷霆主場，這一次，他又換了一支新球隊，要面對的是剛奪冠的老東家，以及滿場準備歡樂慶功的球迷，而火箭休賽季的大力補強也被視為要直接挑戰雷霆霸權，這些主客觀因素的情感糾葛，勢必也將讓開幕戰的氛圍更加火熱。

