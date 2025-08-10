歐錦賽／約柯奇險上演雙20 希臘缺字母哥不敵塞爾維亞

正在備戰2025年歐錦賽的塞爾維亞，在今天一場熱身賽中以76比66擊退希臘，收下近期3連勝，團隊備戰狀態看起來十分出色。

地表最強的金塊當家中鋒約柯奇（Nikola Jokic）輕鬆發揮全方位的統治力，全場攻下23分、19籃板與4助攻，差點送出「雙20」表現，成為塞爾維亞贏球最大功臣。

塞爾維亞今年歐錦賽集結多位球星助陣，效力快艇的射手波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）攻下9分2助攻；熱火前鋒約維奇（Nikola Jovic）同樣貢獻9分和5籃板，巫師3年級生武克契維奇（Tristan Vukcevic）進帳7分。

這是約柯奇自2022年之後再度率隊出征歐錦賽，那一年塞爾維亞在16強賽爆冷輸給義大利，無緣晉級；如今約柯奇再度出馬，塞爾維亞也期盼能夠首度贏得歐錦賽冠軍。

值得注意的是，今天這場熱身賽希臘陣中超級球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）因個人因素缺席，也讓球迷無緣提前見證兩大年度MVP的對決戲碼。